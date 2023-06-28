В Росії почали приймати заяви про відмову від громадянства України

Водночас така процедура абсолютно суперечить Конституції України та міжнародному праву.

В Росії територіальні органи Міністерства внутрішніх справ почали приймати заяви від громадян України, які також мають російський паспорт, про небажання перебувати у громадянстві України, інформує ZN.ua .

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Як заявили в російському відомстві, відповідно до нового російського закону, всі росіяни, які «мають одночасно українське громадянство, будуть вважатися такими, що не мають громадянства України з дня подання заяви про небажання перебувати в громадянстві України».

Відповідний закон «Про особливості правового становища громадян РФ , які мають громадянство України», який дозволяє відмовитись від громадянства України з моменту подання такої заяви Госдума РФ прийняла 14 березня. Відповідно до нього в Росії вважатимуть анульованим громадянство України для заявників, які до того отримали російський паспорт і подали відповідну заяву до органів МВС РФ.

Законом передбачено, що з дня подання заяви-відмови від громадянства України такі особи зобов'язані утримуватися від реалізації прав та виконання обов'язків громадянина України, у тому числі від отримання та використання паспорта громадянина України та інших документів, що засвідчують громадянство України.Якщо ж правила будуть порушені, щодо людини буде складено висновок, який направлять в ФСБ РФ , а людина вважатиметься громадянином України.Повторно подати заяву в такому разі на отримання громадянства РФ можна буде через 10 років.

В Росії заявляють, що закон може торкнутися понад 2 млн. осіб. Тобто саме стільком українцям присвоєно громадянство РФ .

Зазначимо, що подвійне громадянство в Україні заборонене. Водночас згідно з законодавством України процедура втрати громадянства через набуття громадянства іншої держави не наступає автоматично. Відповідно до Конституції України рішення про припинення громадянства приймає президент України