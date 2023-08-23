Росія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиці

В зоні небезпеки - гастарбайтери та ті, хто нещодавно отримав російський паспорт.

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що на війну проти України РФ мобілізує щомісяця по 20 тисяч громадян.Під час останнього брифінгу він відзначив, що у ворога триває повноцінна мобілізаційна кампанія, інформує ZN.ua.

Росія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиці
© Getty Images

"І щодня, і щомісяця ці заходи продовжуються, і щомісяця кілька десятків, близько 20 000 осіб, мобілізуються", – сказав представник ГУР.

Юсов нагадав про слова московського мера Сєргєя Собяніна про те, що на фронті в Україні наразі перебуває близько 45 тисяч мешканців російської столиці. За словами представника ГУР МО, раніше ця цифра становила 35 тисяч.

"Це означає, що мер Москви зізнався, що за кілька місяців лише москвичів 10 000 додатково мобілізували. Різними способами, різними інструментами, різними методами, проте ця кампанія триває", – підкреслив військовий розвідник.

Росіян примушують йти до війська будь-яким способом. В тому ж числі змушуючи підписати контракт.

"Причому здебільшого зазвичай мова не йде про дітей чиновників чи мільйонерів. Ні, це гастарбайтери або люди, які нещодавно отримали російський паспорт, - розповів Юсов. - Це, до речі, ще один показник сьогодні, критерій – отримання російського паспорта створює потенційну загрозу, що з дуже високою ймовірністю людина буде схоплена і відправлена Путіним на війну в Україні".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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