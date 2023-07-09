Українці борються за кожного громадянина Європи та світу, який вірить у цінності свободи та демократії – Бен Воллес

Воллес запевнив, що Британія й надалі підтримуватиме Україну, скільки знадобиться.

Народ України у війні, розпочатій Росією, бореться не лише за свою країну, а й за кожного громадянина Європи та світу. Про це у Twitter написав британський міністр оборони Бен Воллес, інформує ZN.ua .

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«Не забуваймо, що поставлено на карту, народ України бореться не лише за те, щоб відбити незаконне вторгнення на його суверенну територію, але за кожного громадянина Європи та світу, який вірить у цінності свободи та демократії, їхня боротьба є нашою боротьбою. Тому ми продовжуватимемо беззаперечно підтримувати Україну, скільки буде потрібно», – написав Воллес.

Говорячи про 500-ий день повномасштабної російсько-української війни, Воллес зазначив, що коли РФ розпочала свій «жорстокий та боягузливий напад» на Україну, то український народ боровся важче та з більшою мужністю, ніж могли передбачити їхні вороги.

Напередодні, 8 липня, був 500 день з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підбила підсумки цього періоду війни.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що За 500 днів війни Росія не досягла жодної поставленої цілі в Україні.