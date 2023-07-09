Українці борються за кожного громадянина Європи та світу, який вірить у цінності свободи та демократії – Бен Воллес

Воллес запевнив, що Британія й надалі підтримуватиме Україну, скільки знадобиться.

Народ України у війні, розпочатій Росією, бореться не лише за свою країну, а й за кожного громадянина Європи та світу. Про це у Twitter написав британський міністр оборони Бен Воллес, інформує ZN.ua.

Українці борються за кожного громадянина Європи та світу, який вірить у цінності свободи та демократії – Бен Воллес
© Anadolu Agency

«Не забуваймо, що поставлено на карту, народ України бореться не лише за те, щоб відбити незаконне вторгнення на його суверенну територію, але за кожного громадянина Європи та світу, який вірить у цінності свободи та демократії, їхня боротьба є нашою боротьбою. Тому ми продовжуватимемо беззаперечно підтримувати Україну, скільки буде потрібно», – написав Воллес.

Говорячи про 500-ий день повномасштабної російсько-української війни, Воллес зазначив, що коли РФ розпочала свій «жорстокий та боягузливий напад» на Україну, то український народ боровся важче та з більшою мужністю, ніж могли передбачити їхні вороги.

Напередодні, 8 липня, був 500 день з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підбила підсумки цього періоду війни.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що За 500 днів війни Росія не досягла жодної поставленої цілі в Україні.





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