Загальна мобілізація: чи можуть представники ТЦК саджати в авто та везти у військкомат

В Україні триває загальна мобілізація.

Через повномасштабне вторгнення Росії, в Україні була оголошена загальна мобілізація. В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ. На жаль, часто представники ТЦК порушують права військовозобов’язаних, інформує ZN.ua .

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Адвокати Ірина і Владислав Леонови пояснили , чи мають право представники ТЦК саджати в авто військовозобов’язаного та везти його у військкомат.

Вони наголосили, що представники ТЦК та СП не мають права затримувати, саджати в авто і примусово везти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чоловіків при першому врученні повістки. Такими повноваженнями ТЦК не наділений.

Винятком є лише ситуація, коли чоловік неодноразово не з’являється до ТЦК за повісткою, і ТЦК подає спеціальне повідомлення до органів національної поліції. На підставі цього поліція може затримати та доставити людину до ТЦК. Отже, чинним законодавством не передбачено можливості співробітникам ТЦК або будь-яким іншим особам після вручення повістки примусово відвозити до центрів комплектування або будь-яким іншим способом супроводжувати чоловіка до ТЦК.

Усі повноваження співробітників ТЦК завершуються на тому, щоб вручити повістку. Якщо представники ТЦК при вручені повістки (якщо це було перше вручення і чоловік раніше не отримував та не ігнорував виклики) вчиняють неправомірні примусові дії стосовно військовозобов’язаного, то, за словами адвокатів, треба викликати поліцію на місце, де відбуваються ці дії, та телефонувати до ДБР (Державне бюро розслідування).