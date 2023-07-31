В Україні більше не буде селищ міського типу

Верховна Рада ухвалила відповідне рішення.

В Україні триває дерадянізація в усіх сферах. Так, у межах законопроєкту №8263 "Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою" у переліку статусів українських населених пунктів більше не буде селищ міського типу. За нього в другому читанні та в цілому проголосувало 262 депутати, інформує ZN.ua.

В Україні більше не буде селищ міського типу
© depositphotos / palinchak

Зазначається, що новий закон передбачає ліквідацію статусу селищ міського типу: відтепер в Україні будуть лише міста, селища та села. Таким чином, міськими населеними пунктами при цьому залишаться лише міста, а сільских стане більше за рахунок переходу всіх смт до категорії "простих" селищ.

Таким чином, усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів матимуть статус міст, населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 000 жителів – просто селищами, інші населені пункти – селами.

У межа нового закону також запроваджується нове поняття – "поселення". Так називатимуть компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Це можуть бути дачні кооперативи, а також тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи.

Закон набере чинності через три місяці з дня офіційного опублікування.

Повідомляється, що станом на липень 2023 року в Україні, включаючи всі окуповані Росією території, нараховується 459 міст, 881 смт, 1164 звичайні селища та 27204 села.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували постанову щодо звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України. Подання до парламенту подали депутати із фракції "Європейська солідарність".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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