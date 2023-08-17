Стефанішина: Україна не піде на поступки у зерновому конфлікті з Польщею
"Євросоюз має інструменти для допомоги Польщі та іншим державам".
Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час конференції Hard Talk "Як виглядає шлях УКРАЇНИ до ЄС?"
"Ми знаємо, що Єврокомісія не має намір продовжувати обмеження після того, як їх дія спливе 15 вересня. Так, є наміри одностороннього запровадження обмежень з боку кількох країн, але це буде порушенням базових правил Європейського союзу. І ми сподіваємося, що якийсь шлях буде знайдений", – наголосила Стефанішина.
За її словами, з цього питання необхідні подальші переговори між державами-членами і Єврокомісією.
Водночас вона нагадала, що Євросоюз має інструменти для допомоги Польщі та іншим державам.
"Цю кризу інспірує кілька країн ЄС – головна з них Польща. Але Польща потроїла отримання європейського бюджету на підтримку відповідних секторів. Україна не отримала додаткових коштів", – додала віцепрем’єрка.