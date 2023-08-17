Стефанішина: Україна не піде на поступки у зерновому конфлікті з Польщею

"Євросоюз має інструменти для допомоги Польщі та іншим державам".

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час конференції Hard Talk "Як виглядає шлях УКРАЇНИ до ЄС?" заявила , що Брюссель має домовитися з Польщею щодо неприйнятності введення односторонніх заборон на експорт українського зерна, інформує ZN.ua .

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"Ми знаємо, що Єврокомісія не має намір продовжувати обмеження після того, як їх дія спливе 15 вересня. Так, є наміри одностороннього запровадження обмежень з боку кількох країн, але це буде порушенням базових правил Європейського союзу. І ми сподіваємося, що якийсь шлях буде знайдений", – наголосила Стефанішина.

За її словами, з цього питання необхідні подальші переговори між державами-членами і Єврокомісією.

Водночас вона нагадала, що Євросоюз має інструменти для допомоги Польщі та іншим державам.

"Цю кризу інспірує кілька країн ЄС – головна з них Польща. Але Польща потроїла отримання європейського бюджету на підтримку відповідних секторів. Україна не отримала додаткових коштів", – додала віцепрем’єрка.