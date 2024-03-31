Україна почала отримувати більше боєприпасів для зенітних установок Gepard — ЗМІ

Раніше військові відчували гострий дефіцит цієї амуніції.

Україна почала отримувати більше боєприпасів для зенітних установок Gepard — ЗМІ
© Getty Images

Україна останнім часом почала отримувати більше боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше надавала Німеччина. Про це пише німецьке видання Bild, інформує ZN.ua.

ЗМІ зазначає, що влітку українські зенітники змушені були економити боєприпаси для "Гепардів", які постачає Німеччина, був значний дефіцит. В той час Берлін не раз заявляв про збільшення виробництва, яке мало відбутися найближчим часом.

Кілька днів тому в розмові з Bild офіцер ЗСУ, який працює з засобами ППО, підтвердив, що постачання боєприпасів для "Гепардів" справді дещо покращилось останнім часом.

Як зазначають журналісти, це особливо важливо саме зараз, коли Росія черговий раз активізувала обстріли української інфраструктури.

"Гепарди" особливо добре проявили себе у боротьбі з іранськими дронами Shaheed, хоча їхня далекобійність обмежена, і тому вони не можуть рятувати Україну від ворожих ракет.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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