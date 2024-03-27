Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt

У статті розглядається декілька сценаріїв продовження російсько-української війни

Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
© depositphotos/Funkenschlag

Цього року може відбутися зупинка чи повне припинення російсько-української війни, яку дехто оцінює як початок нового глобального конфлікту за участю найбільших країн світу. “Війна може перейти в оборонну позицію, не в останню чергу внаслідок безвідповідальних дій канцлера Шольца та інших західних політиків. З’являється все більше ознак того, що конфлікт може бути припинений на певний час”, – починає публікацію автор Welt, інформує ZN.ua.

Москва може погодитись на “нульовий” сценарій, на думку оглядача, коли обидві сторони зупиняться на тому місці, де вони є наразі. Проте Кремль може отримати суттєву перевагу, оскільки Україна імовірно буде знову у “підвішеному” стані щодо ухвалення рішення про інтеграцію в Євросоюз та НАТО. таке “розв'язання” конфлікту буде здаватись Росії перемогою, а для України – часом для перегрупування і підготовки до відбиття імовірної нової війни.

Кремль влаштує "заморожений" конфлікт. Російські збройні сили можуть залишатися в Україні, але постачання західної зброї припиняться, а переговори про вступ України до ЄС і НАТО перетворяться у тривалий і безрезультатний процес. На думку автора публікації всі ці перемовини та кулуарні дії мають на меті припинення війни вже у 2024 році, оскільки як сили України, так і Росії є виснаженими. Жодна зі сторін не зможе мати перевагу на полі бою.

Влітку та на початку осені - найбільша загроза для України

Україна буде у дуже загрозливому стані влітку та на початку осені. Саме тоді імовірно буде критична фаза війни, коли росіяни спробують пробити лінії оборони ЗСУ. Водночас ні ресурсів людських, ні запасів зброї у Києва недостатньо. Тому про повернення територій не може бути і мови. Імовірно єдине і найважливіше наразі завдання – захист від просування окупаційних військ.

Оборона Дніпра чи захист ліній оборони?

Найбільшим проривом для росіян може бути спроба вийти до Дніпра. Для українських збройних сил – зупинити ворога на другій та третій лінії оборони. Якщо необхідного озброєння та боєприпасів Україна не отримає вже зараз, влітку, Кремль використає це для продовження окупації і “дотиснення” України. Однак це є лише одним із варіантів подій.

Варто підкреслити, що ця стаття у відомому німецькому виданні опублікована у рубриці, де пропонується варіативність поглядів та висловлення думок авторів. Водночас публікація ґрунтується на експертні оцінки та висновки, прогнозування різних варіантів подій.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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