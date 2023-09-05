НАЗК закликало Раду не руйнувати принципи декларування і не ховати від суспільства даних про корупціонерів

Сьогодні парламент розглядатиме закони, до яких запропоновано низку провокативних правок, які можуть знищити саму суть декларування доходів.

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Національне агентство із запобігання корупції закликало Верховну Раду не приймати поправки до антикорупційного законодавства, які приховають від суспільства дані про осіб, які вчинили корупційні злочини, інформує ZN.ua .

Мова йде поро поправки до законопроєктів №9587-д, які напередодні схвалив правоохоронний комітет парламенту, та правки до законопроекту про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану №9534.

НАЗК заявило , що вбачає ризики прийняття законопроекту 9587-Д до другого читання з певними правками.

Насамперед це приховування від громадян, журналістів та доброчесних керівників даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов?язані з корупцією правопорушення. В Агентстві наголошують, що такі зміни фактично знищать Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

«Цим законопроектом планується не внесення до Реєстру відомостей про осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також видалення більшості вже наявних відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Це призведе до того, що спеціальні перевірки керівників на державній службі та в органах місцевого самоврядування стануть фікцією», - заявляють в НАЗК.

Водночас зміни до статті 366-2 Кримінального Кодексу України, які фактично унеможливлюють притягнення до кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях щодо орендованого майна, знівелює кримінальну відповідальність за подання недостовірних відомостей до декларації. В НАЗК підкреслили, що ці зміни до закону не були предметом законопроекту №9587-Д у першому читанні.

Також неприпустимими названі зміни до статті 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 59 Закону “Про запобігання корупції” породжують підстави невключення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення за недостовірне декларування, оскільки вони:

Створюються підґрунтя для залишення особи на посаді у випадках, коли така особа підлягає звільненню

Створюються умови для призначення на службу особи у випадках, коли така особа не може претендувати на посади державної служби

Створюються умови для невключення таких осіб до Реєстру.

«НАЗК акцентує, що публічність інформації про осіб, що вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, є вимогою громадян України. 89% громадян України вважають корупцією другою після війни найбільшою проблемою. Вочевидь, окремі представники влади вважають по іншому. НАЗК сподівається, що у парламенті є народні депутати, які працюють на громадян, поставлять на підтвердження та не проголосують за зазначені правки Комітету з питань правоохоронної діяльності», - йдеться у заяві агентства.

При цьому в разі ухвалення поправок Верховною Радою НАЗК закликає президента ветувати ці закони.