США продадуть Хорватії гелікоптери Black Hawk для заміни переданих України Ми-8
Сума закупівлі - близько 500 мільйонів доларів.
Державний департамент США схвалив можливий продаж Хорватії гелікоптерів UH-60M Black Hawk. Про це
Йдеться про можливе постачання восьми транспортних багатоцільових гелікоптерів та пов’язаного з ними обладнання орієнтовною вартістю близько 500 мільйонів доларів.
Гелікоптери Black Hawk планують озброїти кулеметами M240H. Для цього мають придбати 18 одиниць цієї стрілецької зброї. Також їх оснастять сучасними радіостанціями.
У вартість потенційної угоди входять 19 двигунів T700-GE 701D, 16 з яких будуть встановлені на гелікоптерах, а три будуть запасними. Також будуть надаватися послуги інженерно-технічної та логістичної підтримки з боку уряду США та підрядників, а також інші пов’язані з цим елементи логістики та програми підтримки.