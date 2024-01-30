США продадуть Хорватії гелікоптери Black Hawk для заміни переданих України Ми-8

Сума закупівлі - близько 500 мільйонів доларів.

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Державний департамент США схвалив можливий продаж Хорватії гелікоптерів UH-60M Black Hawk. Про це повідомили на сайті Агентства з питань оборонної співпраці та безпеки Департаменту оборони Сполучених Штатів, інформує ZN.ua .

Йдеться про можливе постачання восьми транспортних багатоцільових гелікоптерів та пов’язаного з ними обладнання орієнтовною вартістю близько 500 мільйонів доларів.

Гелікоптери Black Hawk планують озброїти кулеметами M240H. Для цього мають придбати 18 одиниць цієї стрілецької зброї. Також їх оснастять сучасними радіостанціями.