США продадуть Хорватії гелікоптери Black Hawk для заміни переданих України Ми-8

Сума закупівлі - близько 500 мільйонів доларів.

США продадуть Хорватії гелікоптери Black Hawk для заміни переданих України Ми-8
© D?rek pro Putina / Twitter

Державний департамент США схвалив можливий продаж Хорватії гелікоптерів UH-60M Black Hawk. Про це повідомили на сайті Агентства з питань оборонної співпраці та безпеки Департаменту оборони Сполучених Штатів, інформує ZN.ua.

Йдеться про можливе постачання восьми транспортних багатоцільових гелікоптерів та пов’язаного з ними обладнання орієнтовною вартістю близько 500 мільйонів доларів.

Гелікоптери Black Hawk планують озброїти кулеметами M240H. Для цього мають придбати 18 одиниць цієї стрілецької зброї. Також їх оснастять сучасними радіостанціями.

У вартість потенційної угоди входять 19 двигунів T700-GE 701D, 16 з яких будуть встановлені на гелікоптерах, а три будуть запасними. Також будуть надаватися послуги інженерно-технічної та логістичної підтримки з боку уряду США та підрядників, а також інші пов’язані з цим елементи логістики та програми підтримки.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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