Депутати «Слуги» провели через комітет поправки до ККУ, які знищують суть декларування доходів – Шабунін

Зміни, у тому числі, дозволять уникнути відповідальності за записане на родичів майно

Народні депутати із партії «Слуга народу» Максим Бужанський і Максим Павлюк провели поправку до законопроєкту №9587-д, спрямований на зміну правил покарання посадовців за несвоєчасне подання декларацій, яка знищує суть декларування доходів, заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує ZN.ua .

«Під час засідання комітету Павлюк і Бужанський провели поправку, якою внесли зміни до Кримінального кодексу, що взагалі не була предметом законопроєкту. Суть правки – у випадку, якщо посадовець не задекларував орендоване майно, то при визначенні покарання враховуватимуть лише ту суму, яку декларант має платити за оренду такого майна. Відповідно, якщо оренда безкоштовна або вартість її занижена, то і відповідальності не буде взагалі», - зазначив керівник ЦПК.

Таким чином, якщо під час війни депутат «заробив» на розкішний печерський маєток (як «слуга» Халімон) і записав його «на родичів», а сам нібито лише користується, то в декларації його можна не вказувати. В разі якщо ж таке майно виявлять, що покаранням буде лише адмністративний штраф розміром 17 тисяч гривень.

Шабунін вказав, що правка також може дозволити уникнути відповідальності за недекларування активів, де декларант є непрямим власником, а бенефіціаром. Тобто все оформлене на офшори майно також можна буде не показувати і не нести відповідальність за це.

Ще одна правка до законопроєкту, уже сформульована самим комітетом з правоохоронної діяльності, забезпечить непотрапляння до «Реєстру корупціонерів» корупціонерів з «маминими квартирами». Мова йде про тих, хто збрехав у декларації на суму до 1 млн 300 тис.

При чому зміни до антикорупційного законодавства проводяться в обхід антикорупційного комітету парламенту та основного законопроєкту №9534 про відновлення декларування статків.