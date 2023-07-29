Кирило Тимошенко проігнорував виклик до НАЗК

Porsche Taycan, безкоштовний номер в готелі і «липовий» дозвіл на виїзд за кордон.

Ексзаступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко не з’явився до Національного агентства з питань запобігання корупції для вручення протоколу про вчинення ним низки правопорушень, за які передбачена адміністративна відповідальність, йдеться у повідомленні НАЗК, інформує ZN.ua .

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Експосадовцю було направлене офіційне запрошення на 15:00 28 липня 2023 року, однак, попри обіцянку прибути до Агентства, звільнений з посади у січні цього року Тимошенко по протокол не з’явився.

Під час перевірки співробтники НАЗК встановили, що Тимошенко використовував повноваження у особистих інтересах та двічі порушив визначені Законом обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Зокрема, під час перебування на посаді заступника керівника ОПУ, він підписав листа на адресу Державної прикордонної служби України з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого було оформлення віз Тимошенку та його сину.

Крім того, упродовж минулого року Тимошенко тричі безоплатно проживав у готельному комплексі «Emily Resort», при цьому двічі — разом з дружиною і сином. Підтвердити факт оплати за проживання на понад 45 тисяч гривень він не зміг.

Також, за даними НАЗК, влітку 2022 року Тимошенко отримав безкоштовні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тисячі гривень і намагався «штучно створити розрахункові документи«, щоб приховати факт безкоштовного користування машиною.

«На підставі цих фактів НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо Кирила Тимошенка», — йдеться у повідомленні Агентства.

В НАЗК наголосили, що протокол, по отримання якого посадовець не з’явився, буде надіслано йому для ознайомлення поштою.