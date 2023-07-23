МЗС Польщі викликало «на килим» російського посла. Виною заяви Путіна

Заступник голови польського МЗС розповів, як пройшла зустріч.

Польське Міністерство закордонних справ напередодні, 22 липня, викликало посла РФ Сєргєя Андрєєва через заяви президента країни-терористки Владіміра Путіна щодо Польщі. Про це пише Польське пресагентство з посиланням на заступника глави МЗС Павла Яблонського, інформує ZN.ua.

МЗС Польщі викликало «на килим» російського посла. Виною заяви Путіна
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Сам заступник міністра зазначив, що Андрєєва викликали «на килим» через провокаційні заяви Путіна «і інших недружніх дій РФ проти Польщі та наших союзників».

Яблонський розповів, що зустріч із Андрєєвим була короткою. Послу РФ заявили, що «псевдоісторичні аргументи, спроби відбілити військового злочинця, такого як Сталін, іншим злочинцем, таким, як Владімір Путін, є дією, яку Польща розцінює як спробу спровокувати ескалацію».

Заступник голови польського МЗС заявив, що в Польщі повністю засуджують такі спроби провести «ревізію історії», а також спроби використати цю ревізію для пропаганди та гібридної війни.

Вказано, що Андрєєв під час зустрічі дуже нервував, а його поведінка була недружньою. При цьому манера поведінки російського посла не відповідала правилам протоколу.

21 липня Путін звинуватив Польщу у намірах захопити західну частину України. За його словами, польська влада сподівається «повернути, як вони вважають, свої історичні території». Російський диктатор заявив, що у XX столітті Польща отримала «історичні російські губернії» та назвав західні території Польщі «подарунком Сталіна». При цьому Путін заявив наступне: «Наші друзі у Варшаві забули про це, ми нагадаємо».





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