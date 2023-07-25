Перевірки військкомів: в базі НАЗКа на перевірку спосібу життя вже майже дві тисяці осіб

Він нагадав про необхідність відновлення електронного декларування.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало активно перевіряти, як живуть керівники військових комісарів. Наразі проводиться 102 таких моніторинги способу життя, загалом у базу на перевірки внесено 1800 керівників та заступників керівників Територіальних центрів комплектування. Про це "Українському радіо" повідомив заступник голови НАЗК Артем Ситник, інформує ZN.ua.

Перевірки військкомів: в базі НАЗКа на перевірку спосібу життя вже майже дві тисяці осіб
© НАБУ

"Зараз ми сформували базу, до якої ввійшли 1800 керівників та заступників керівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Очевидно, що провести перевірки повністю усіх складно, тому ми будемо застосовувати ризикоорієнтований підхід і дивитися насамперед ті регіони, що мають найбільші ризики. Незабаром з’являться обґрунтовані висновки щодо наявності кримінальних правопорушень. На сьогодні, після попереднього аналізу матеріалів, розпочато 102 моніторинги способу життя, але ця цифра не є остаточною", – сказав він.

За словами Ситник, моніторинг способу життя – це первинна перевірка, яка закінчується обґрунтованим висновком, а потім органи досудового розслідування вже більш детально з’ясовують самі обставини корупційної схеми.

Він вчергове зазначив, що процес моніторингу дуже прискорило б відновлення електронного декларування.

"Йдеться про обов’язкове декларування – коли особа, яка займає посаду з підвищеним корупційним ризиком, зобов’язана подати декларацію. Після відновлення декларування ми отримаємо ще один механізм проведення повних перевірок декларацій. Це буде значно продуктивніше", – додав він.


Олена Середа, ZN.ua





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