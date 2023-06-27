Ми кинули виклик Путіну тими інструментами, які у нас були на той час – Обама

Експрезидент США прокоментував події 2014 року.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама заявив, що не згоден з думкою, що у 2014 році країнами Заходу було зроблено недостатньо у відповідь на окупацію Росією Криму та розв’язання війни на Донбасі. Про це повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

Обама зазначив, що дев’ять років тому «Україна не була тією Україною, про яку ми говоримо сьогодні», а почуття ідентичності та здатність дати відсіч Росії "розвинулися після окупації" півострова й демонструють «запеклий опір» сьогодні.

Водночас, він сказав, що у 2014 році в Криму було багато російськомовних людей, «симпатиків поглядів, які представляла Росія».

"З огляду на те, в якому стані перебувала тоді Україна, та які настрої переважали на той момент в Європі, я вважаю, що ми повністю стримали удар. Ми кинули виклик Путіну тими інструментами, які у нас були на той час", — підкреслив колишній президент США.

Він також додав, що йому та ексканцлерці Німеччини Ангелі Меркель "довелося докласти багато зусиль", щоб переконати країни ЄС запровадити ті санкції, що зрештою були запроваджені, "та, таким чином, не дати Путіну, захопивши Донбас, воювати далі".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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