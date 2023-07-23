Лукашенко розповів Путіну, що "вагнерівці" його напружують, бо хочуть атакувати Польщу

Також він заявив, що не хоче "розчленування України".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що бійці "ПВК Вагнер" його "напружують", тому що нібито хочуть атакувати Польщу. Про це він розповів на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Петербурзі, повідомляє прес-служба білоруського автократа, інформує ZN.ua .

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"Нас почали "напружувати" вагнерівці - вони хочуть на Захід: "Сходимо на екскурсію до Варшави і Жешува!", - сказав Лукашенко. Також він заявив, нібито "розчленування України" для нього неприйнятне.

В той же час, Путін заявив, що бачить контрнаступ ЗСУ, але він нібито "провалився". За очікуваннями, зустріч Путіна й Лукашенка триватиме близько двох днів.

Також російські ЗМІ пишуть, що Лукашенко на зустріч із Путіним привіз "мапу перекидання польських військ до кордонів Союзної держави: по бригаді недалеко від Бреста і Гродно".