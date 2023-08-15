Молдова вислала 45 російських дипломатів. Вони вже покинули територію країни

РФ має скоротити чисельність свого посольства у Молдові до 15 серпня.

У понеділок, 14 серпня, 45 дипломатів та співробітників посольства в Кишиневі покинули територію Молдови, пише «Радіо Свобода» з посиланням на свою молдовську службу. За даними журналістів, це стало наслідком розпорядження уряду Молдови про скорочення дипломатичної присутності Росії в країні.

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«Ми погодилися з необхідністю обмежити кількість акредитованих дипломатів з Росії, щоб було менше людей, які намагаються дестабілізувати Республіку Молдова», — заявив очільник МЗС Молдови Ніку Попеску під час засідання уряду.

До 15 серпня РФ має скоротити персонал свого посольства. Зокрема, там має лишитися 25 з 80 співробітників.

«Багато років ми були об’єктом ворожих дій і політики Росії. Багато з них були здійснені через посольство», – сказав Попеску.

Своєю чергою речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що рішення Молдови «не залишиться без відповіді», назвавши його «ще одним кроком у руйнуванні двосторонніх відносин» між країнами.