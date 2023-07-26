Викликає лють: Зеленський відреагував на скандал із відпочинком "слуги" Арістова на Мальдівах

Президент також повідомив про невтішні результати перевірок воєнкомів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на скандал з відпочинком депутата від "слуги народу" Юрія Арістова на Мальдівах, інформує ZN.ua .

Зеленський заявив, що в той час, як мільйони українців зосередженні на захисті життя та держави, "деякі особи вважають, що купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось повноважень можуть закрити їх від реальності".

"Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства... будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який «пляж» чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють. Лють. Запам’ятайте це. Уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють", - зазначив президент.

Він пообіцяв, що в Раді не буде депутатів, які "шукають собі «вигідні» відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, із друзями чи «пляжами»".

Президент також зауважив, що результати перевірок воєнкомів невтішні, окрім колишнього одеського.

"Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить", - додав Зеленський.