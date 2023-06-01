Анатолій Чубайс та Віталій Чухлєбов внесені НАЗК у список осіб, на яких досі не накладені санкції

Вказані особи пов’язані з діяльністю російської компанії «Роснано».

НАЗК поновив список кандидатів на впровадження санкцій через війну Росії в Україні. До списку увійшли керівники російської компанії «Роснано», яка займається інвестиціями в нанотехнології, без яких неможливе виробництво сучасних типів озброєнь, інформує ZN.ua .

Зокрема, санкції можуть ввести проти:

- Чубайса Анатолія Борисовича . Якого крім іншого називають «одним із головних архітекторів політичної кар'єри Володимира Путіна»,

- Чухлєбова Віталія Степановича. Крім іншого, він колишній відповідальний секретар Ради директорів РАО "ЄЕС Росії". До 01.01.2014 мав статус особи, ОВО (одноосібного виконавчого органу) в товаристві, що входить в групу осіб ВАТ «ІНТЕР РАО - Електрогенерація».