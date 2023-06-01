Анатолій Чубайс та Віталій Чухлєбов внесені НАЗК у список осіб, на яких досі не накладені санкції
Вказані особи пов’язані з діяльністю російської компанії «Роснано».
НАЗК поновив список кандидатів на впровадження санкцій через війну Росії в Україні. До списку увійшли керівники російської компанії «Роснано», яка займається інвестиціями в нанотехнології, без яких неможливе виробництво сучасних типів озброєнь, інформує
Зокрема, санкції можуть ввести проти:
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Як зазначили у НАЗК, «Роснано» - держкомпанія РФ, частка держави в якій перевищує 25%, яка залучена до секторів економіки, що забезпечують значне джерело доходів уряду РФ, чим підтримує дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, чим підриває демократичні процеси та інституції в Україні, загрожує її миру, стабільності, безпеці, суверенітету та незалежності.
Виручка за 2021 рік склала 13,6 млрд руб.