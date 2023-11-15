Україна досі не запровадила санкції проти Дубінського, хоча обіцяла синхронізацію із санкціями США – Trap Aggressor

Проти українського депутата санкції в США запровадили ще у 2021 році.

Дванадцять українських політиків та топ-посадовців часів Януковича, включно з підозрюваним у державній зраді Олександром Дубінським, вже тривалий час перебувають під санкціями США , але досі не потрапили під аналогічні санкції в Україні, зазначає проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на моніторинг рішень органів влади США щодо запровадження санкцій, інформує ZN.ua .

© Василь Артюшенко, ZN.UA

США запровадили санкції щодо Олександра Дубінського ще 11 січня 2021 року. Тоді управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вжило додаткових заходів проти семи осіб і чотирьох організацій, пов’язаних з російським агентом, колишнім народним депутатом України Андрієм Деркачем. У американському відомстві цей крок пояснили тим, що експрокурор Костянтин Кулик, ексдепутат Олександр Онищенко, їх соратник Андрій Теліженко та нинішній народний депутат України Олександр Дубінський публічно виступали або пов’язували себе з Деркачем, поширювали та просували необґрунтовані звинувачення у корупції щодо одного з кандидатів у президенти США . Ці зусилля були спрямовані на спроби Деркача вплинути на результати виборів в США у 2020 році на користь інтересів Кремля.

При цьому Trap Aggressor зазначає, що в Україні серед означених осіб санкції були запроваджені лише щодо Андрія Теліженка, і то терміном на три роки, який от-от закінчиться, а також проти самого Андрія Деркача у 2023 році. Всі решта досі не під санкціями.

Також в українських санкційних списках досі немає і топ-посадовців часів Януковича та інших політичних діячів із проросійського табору, які вже тривалий час перебувають під санкціями США . Йдеться про Андрія Портнова, Олега Волошина, Сергія Арбузова, Раїси Богатирьової, Едуарда Ставицького, Володимира Олійника, Андрія Клюєва та Володимира Сівковича.

При цьому ще навесні цього року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наполягав, що санкційний тиск – це самозахист світу від будь-яких агресій та обіцяв синхронізувати українські санкції із глобальними.

«Загалом, за останні чотири місяці лише одне рішення РНБО було введене в дію Указом Президента України від 7 листопада 2023 року. В ньому перераховані дев’ять іноземних компаній, проте жодної особи. Хоча до того часу рішення про персональні санкції, застосовані до фізичних осіб, запроваджувалися в Україні щомісяця на регулярній основі», - зазначили у аналітичному центрі.

13 листопада народному депутату Олександру Дубінському було оголошено підозру у державній зраді та участі у злочинній організації. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без застави.