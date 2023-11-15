Україна досі не запровадила санкції проти Дубінського, хоча обіцяла синхронізацію із санкціями США – Trap Aggressor
Проти українського депутата санкції в США запровадили ще у 2021 році.
Дванадцять українських політиків та топ-посадовців часів Януковича, включно з підозрюваним у державній зраді Олександром Дубінським, вже тривалий час перебувають під санкціями США, але досі не потрапили під аналогічні санкції в Україні, зазначає проєкт
США запровадили санкції щодо Олександра Дубінського ще 11 січня 2021 року. Тоді управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вжило додаткових заходів проти семи осіб і чотирьох організацій, пов’язаних з російським агентом, колишнім народним депутатом України Андрієм Деркачем. У американському відомстві цей крок пояснили тим, що експрокурор Костянтин Кулик, ексдепутат Олександр Онищенко, їх соратник Андрій Теліженко та нинішній народний депутат України Олександр Дубінський публічно виступали або пов’язували себе з Деркачем, поширювали та просували необґрунтовані звинувачення у корупції щодо одного з кандидатів у президенти США. Ці зусилля були спрямовані на спроби Деркача вплинути на результати виборів в США у 2020 році на користь інтересів Кремля.
При цьому Trap Aggressor зазначає, що в Україні серед означених осіб санкції були запроваджені лише щодо Андрія Теліженка, і то терміном на три роки, який от-от закінчиться, а також проти самого Андрія Деркача у 2023 році. Всі решта досі не під санкціями.
Також в українських санкційних списках досі немає і топ-посадовців часів Януковича та інших політичних діячів із проросійського табору, які вже тривалий час перебувають під санкціями США. Йдеться про Андрія Портнова, Олега Волошина, Сергія Арбузова, Раїси Богатирьової, Едуарда Ставицького, Володимира Олійника, Андрія Клюєва та Володимира Сівковича.
При цьому ще навесні цього року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наполягав, що санкційний тиск – це самозахист світу від будь-яких агресій та обіцяв синхронізувати українські санкції із глобальними.
«Загалом, за останні чотири місяці лише одне рішення РНБО було введене в дію Указом Президента України від 7 листопада 2023 року. В ньому перераховані дев’ять іноземних компаній, проте жодної особи. Хоча до того часу рішення про персональні санкції, застосовані до фізичних осіб, запроваджувалися в Україні щомісяця на регулярній основі», - зазначили у аналітичному центрі.
13 листопада народному депутату Олександру Дубінському було оголошено підозру у державній зраді та участі у злочинній організації. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без застави.
Слідство встановило, що Дубінський входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління ГРУ РФ, основним завданням якої було розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація України на міжнародній арені. За виконання завдань учасники організації отримували гроші від воєнної розвідки РФ.