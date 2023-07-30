НАЗК назвало три основні недоліки прийнятого за основу законопроєкту про відновлення декларування

Один із них – НАЗК втратить право роз’яснювати положення декларування майна.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що в ухваленому Верховною Радою України в першому читанні законопроєкті про відновлення електронного декларування посадовців№ 9534 є низка недопрацювань, які потрібно усунути до другого читання, інформує ZN.ua .

«Остаточно ухвалений закон має бути таким, що не допустить спотворення інституту декларування як найсистемнішого інструменту забезпечення доброчесності публічних службовців. Необхідно врахувати усі безпекові аспекти, пов’язані з воєнним станом», - йдеться в заяві агентства.

В НАЗК заявили про три основні аспекти закону, які потребують змін:

Перший - необхідність декларування користування лише об’єктом нерухомості, ринкова вартість користування яким в межах звітного періоду перевищує 50 прожиткових мінімумів.

В агентстві зазначають, що ця норма стимулюватиме приховування недоброчесними декларантами об’єктів, якими вони користувалися.

Також вона ускладнить процес декларування, адже декларанти мусітимуть визначати ринкову вартість користування майном.

«В результаті через відсутність єдиного підходу у визначенні ринкової вартості очевидними стають ризики для декларанта бути притягнутим до кримінальної та адміністративної відповідальності за недекларування відомостей. Аналогічне ризик стосується повної відміни правила, за яким особам має декларувати майно, яким вона користується станом на останній день періоду, за який подається декларація», - зауважують в НАЗК.

Другий аспект - відкриття публічної частини реєстру декларацій із забезпеченням доступу декларантам лише до відомостей, які містяться в публічних реєстрах, про них та членів їхніх сімей.

Зокрема необхідність закрити доступ до даних про членів сімей декларантів та даних про службовців сил безпеки та оборони потребуватиме додаткових часових, фінансових та людських ресурсів, що потрібно врахувати у прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту.

Третій момент - позбавлення НАЗК повноважень надавати роз’яснення з питань застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів.

«Вочевидь призведе до різних підходів у розумінні, тлумаченні та застосуванні антикорупційних механізмів. 800.000 декларантів будуть позбавлені можливості отримати роз’яснення щодо того, як доброчесно декларувати активи», - наголосили в агентстві та додали, що роз’яснення виконують превентивну функцію у запобіганні корупційним і пов’язаним з корупцією правопорушенням.

В Нацагентстві наголошують на необхідності відновити декларування без створення лазівок для недоброчесних посадовців, тому вище вказані моменти мають бути враховані у процесі підготовки законопроекту № 9534 до другого читання.