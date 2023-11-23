Парламент прийняв за основу законопроєкт про статус англійської мови в Україні

Зокрема її мусітимуть знати низка держпосадовців.

Верховна Рада України на засіданні 22 листопада прийняла за основу законопроєкт, який дає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відповідний законопроєкт підтримали 278 народних обранців, повідомив депутат Ярослав Железняк, інформує ZN.ua.

Парламент прийняв за основу законопроєкт про статус англійської мови в Україні
© depositphotos/roobcio

Зокрема законопроєкт №9432 визначає низку державних посад, на яких кандидати зобов’язані володіти англійською мовою, а також унормовує особливості її застосування.

Також у пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що закон покликаний закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Водночас раніше парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під час підготовки документу до розгляду парламентом вилучив усі норми, які стосувалися кіно та телебачення та могли б звузити сферу застосування української мови.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Франція успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракетуФранція успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету
Через смерть водія Україна звернулася з офіційною нотою до Польщі - посолЧерез смерть водія Україна звернулася з офіційною нотою до Польщі - посол
Страйк на кордоні з Польщею: в Мінінфраструктури розповіли, хто та коли може вирішити проблемуСтрайк на кордоні з Польщею: в Мінінфраструктури розповіли, хто та коли може вирішити проблему
Латвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄСЛатвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄС
Орбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у НідерландахОрбан та Ле Пен привітали лідера ультраправої партії, яка перемагає на виборах у Нідерландах
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні планують виготовляти бронетехніку з купольними системами РЕБВ Україні планують виготовляти бронетехніку з купольними системами РЕБ
Латвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄСЛатвійський парламент рекомендував розпочати переговори про вступ України до ЄС
В Україні планують об’єднувати заклади вищої освітиВ Україні планують об’єднувати заклади вищої освіти
Поставка Данії літаків F-35, які мають замінити обіцяні Україні F-16, значно затримуєтьсяПоставка Данії літаків F-35, які мають замінити обіцяні Україні F-16, значно затримується
Брінк: Війна в Україні дає Києву змогу швидше рухатися до НАТОБрінк: Війна в Україні дає Києву змогу швидше рухатися до НАТО
Данілов: Росіяни хочуть спровокувати в Україні ситуацію, яка була під час революції 1917-1921 роківДанілов: Росіяни хочуть спровокувати в Україні ситуацію, яка була під час революції 1917-1921 років
Литва передала Україні три мільйони одиниць боєприпасівЛитва передала Україні три мільйони одиниць боєприпасів
Молдова отримала від Німеччини партію бронемашин, які заборонили передавати УкраїніМолдова отримала від Німеччини партію бронемашин, які заборонили передавати Україні
Японська відомство з ліквідації наслідків аварії на Фукусімі допоможе УкраїніЯпонська відомство з ліквідації наслідків аварії на Фукусімі допоможе Україні
Іспанія нарощує виробництво боєприпасів через війну в УкраїніІспанія нарощує виробництво боєприпасів через війну в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости