Парламент прийняв за основу законопроєкт про статус англійської мови в Україні
Зокрема її мусітимуть знати низка держпосадовців.
Верховна Рада України на засіданні 22 листопада прийняла за основу законопроєкт, який дає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відповідний законопроєкт підтримали 278 народних обранців,
Зокрема законопроєкт №
Також у пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що закон покликаний закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Водночас раніше парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під час підготовки документу до розгляду парламентом вилучив усі норми, які стосувалися кіно та телебачення та могли б звузити сферу застосування української мови.