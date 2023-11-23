Парламент прийняв за основу законопроєкт про статус англійської мови в Україні

Зокрема її мусітимуть знати низка держпосадовців.

Верховна Рада України на засіданні 22 листопада прийняла за основу законопроєкт, який дає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відповідний законопроєкт підтримали 278 народних обранців, повідомив депутат Ярослав Железняк, інформує ZN.ua .

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Зокрема законопроєкт № 9432 визначає низку державних посад, на яких кандидати зобов’язані володіти англійською мовою, а також унормовує особливості її застосування.

Також у пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що закон покликаний закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Водночас раніше парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики під час підготовки документу до розгляду парламентом вилучив усі норми, які стосувалися кіно та телебачення та могли б звузити сферу застосування української мови.