Новостей.COM ⇒
2023-09-05
У Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення України
Депутати виставляють низку вимог як до інституцій ЄС, так і до України
Комітет бюджетного контролю Європейського парламенту висловив свою думку стосовно того, яким чином Євросоюз контролюватиме використання коштів на відновлення України в межах інструменту Ukrainian Facility, який передбачає виділення до 2027 року 50 млрд євро на проекти з відновлення України, інформує
© Європейський парламент
Рекомендації викладені у
Лист містить наступні рекомендації щодо забезпеченні прозорості використання коштів ЄС:
- Надати Європейському управлінню з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) повноважень проводити адміністративні розслідування, здійснювати інспекції та перевірки на місцях з метою виявлення фактів шахрайства, зловживань, або будь-яких інших порушень, що можуть наносити шкоду фінансовим інтересам Євросоюзу.
- Необхідні права та доступ мають бути надані також Європейській комісії, Європейській рахунковій палаті, а також, в рамках компетенції, Офісу Європейського прокурора (ЕРРО).
- Україна має використовувати систему раннього виявлення та попередження, а також доповідати Єврокомісії про порушення, що пов’язані з використанням коштів фонду.
- Єврокомісія, за допомогою Делегації ЄС в Україні, має отримати повноваження проводити перевірки використання фонду Україною протягом усього «життєвого циклу» відповідних проєктів.
- Єврокомісія має укласти з Україною рамкову угоду з імплементації фонду, яка визначить конкретні правила для управління, контролю, нагляду, моніторингу, оцінки, звітності та аудиту ресурсів в рамках фонду, а також для запобігання, виявлення, розслідування та виправлення порушень, шахрайства, корупції та конфліктів інтересів.
- Україна має дотримуватися зобов’язань у запроваджені більш жорсткої та ефективної системи фінансового контролю, зміцнити боротьбу проти відмивання грошей, фінансування тероризму, обминання оподаткування, податкового шахрайства, зловживання державними фінансовими ресурсами та корупцією.
- Україна має оприлюднювати дані про персон та установи, які будуть отримувати фінансування, що перевищує 300 тисяч євро в рамках імплементації реформ та інвестицій, що будуть визначені у відповідному плані України з відновлення (база даних має оновлюватися двічі на рік – у червні та у грудні).
- Єврокомісія та Україна мають створити системи інформування та моніторингу щодо використання фінансових ресурсів фонду та реалізації проєктів. Інформація має бути представлена англійською мовою та бути завантажена у машиночитному форматі.
Стас Константинов, ZN.ua