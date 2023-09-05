У Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення України

Депутати виставляють низку вимог як до інституцій ЄС, так і до України

Комітет бюджетного контролю Європейського парламенту висловив свою думку стосовно того, яким чином Євросоюз контролюватиме використання коштів на відновлення України в межах інструменту Ukrainian Facility, який передбачає виділення до 2027 року 50 млрд євро на проекти з відновлення України, інформує ZN.ua .

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Рекомендації викладені у листі Комітету бюджетного контролю до глави Комітету закордонних справ та глави Комітету з питань бюджету.

Лист містить наступні рекомендації щодо забезпеченні прозорості використання коштів ЄС: