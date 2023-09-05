"Відновлення сповільнилось" - глава МВФ про світову економіку та вплив війни Росії в Україні

США єдина країна, якій вдалося повністю відновитися після пандемії.

Трильйони доларів світового виробництва було втрачено порівняно з глобальними тенденціями, які існували до пандемії коронавірусу. Світова економіка відновлюється, але їх загрожує нестабільність, що спровокувала Росія, напавши на Україну. Про це заявила глава МВФ Крісталіни Георгієвої на саміті АСЕАН.

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За її словами, найбільших економік лише США повністю відновились. Єврозона, як і раніше, відстає від тренду приблизно на 2%, тоді як Китай та інші країни, що розвиваються, і країни з ринком, що формується, відстають від тренду приблизно на 5%, причому країни з низькими доходами страждають ще сильніше, інформує ZN.ua .

"Після сильного, більш ніж 6%-ного зростання у 2021 році, відновлення значно сповільнилося, багато в чому через шок від війни Росії в Україні. Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники збережуться, при цьому глобальне зростання складе близько 3% у середньостроковій перспективі ", - сказала Георгієва.

При цьому вона зазначила, що це найнижчий рівень зростання за останні десятиліття в умовах інфляції, коли очікується, що процентні ставки будуть вищими протягом тривалого часу, а також у контексті зростання ризиків фрагментації.