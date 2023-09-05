"Відновлення сповільнилось" - глава МВФ про світову економіку та вплив війни Росії в Україні

США єдина країна, якій вдалося повністю відновитися після пандемії.

Трильйони доларів світового виробництва було втрачено порівняно з глобальними тенденціями, які існували до пандемії коронавірусу. Світова економіка відновлюється, але їх загрожує нестабільність, що спровокувала Росія, напавши на Україну. Про це заявила глава МВФ Крісталіни Георгієвої на саміті АСЕАН.
© weforum.org

За її словами, найбільших економік лише США повністю відновились. Єврозона, як і раніше, відстає від тренду приблизно на 2%, тоді як Китай та інші країни, що розвиваються, і країни з ринком, що формується, відстають від тренду приблизно на 5%, причому країни з низькими доходами страждають ще сильніше, інформує ZN.ua.

"Після сильного, більш ніж 6%-ного зростання у 2021 році, відновлення значно сповільнилося, багато в чому через шок від війни Росії в Україні. Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники збережуться, при цьому глобальне зростання складе близько 3% у середньостроковій перспективі ", - сказала Георгієва.

При цьому вона зазначила, що це найнижчий рівень зростання за останні десятиліття в умовах інфляції, коли очікується, що процентні ставки будуть вищими протягом тривалого часу, а також у контексті зростання ризиків фрагментації.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії ПавелМи не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списалаБійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала
У Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити ПутінаУ Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити Путіна
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посолКанада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол
Блок рекламы


Похожие новости
Ердоган: На горизонті немає обнадійливої перспективи миру в УкраїніЕрдоган: На горизонті немає обнадійливої перспективи миру в Україні
ФРН передала Україні першу партію щойно вироблених боєприпасів до GepardФРН передала Україні першу партію щойно вироблених боєприпасів до Gepard
Корупція в Україні гальмує поставки зброї – президент ЛитвиКорупція в Україні гальмує поставки зброї – президент Литви
«Єдіная Росія» хоче зберегти вплив за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях – британська розвідка«Єдіная Росія» хоче зберегти вплив за рахунок псевдовиборів на окупованих територіях – британська розвідка
У США знають про плани Кім Чен Ина надавати зброю РосіїУ США знають про плани Кім Чен Ина надавати зброю Росії
Бельгія відправить Україні викуплені в Німеччини ракети Sea Sparrow – ЗМІБельгія відправить Україні викуплені в Німеччини ракети Sea Sparrow – ЗМІ
Зернова угода: стало відомо, скільки коштуватиме Україні її не продовженняЗернова угода: стало відомо, скільки коштуватиме Україні її не продовження
Путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду – глава МЗС НімеччиниПутін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду – глава МЗС Німеччини
В Угорщині закликали Захід надати гарантії безпеки РосіїВ Угорщині закликали Захід надати гарантії безпеки Росії
Румунія засудила напад Росії на дунайський портРумунія засудила напад Росії на дунайський порт
Последние новости
Подгружаем последние новости