"Відновлення сповільнилось" - глава МВФ про світову економіку та вплив війни Росії в Україні
США єдина країна, якій вдалося повністю відновитися після пандемії.
Трильйони доларів світового виробництва було втрачено порівняно з глобальними тенденціями, які існували до пандемії коронавірусу. Світова економіка відновлюється, але їх загрожує нестабільність, що спровокувала Росія, напавши на Україну. Про це заявила глава МВФ Крісталіни Георгієвої на саміті
За її словами, найбільших економік лише США повністю відновились. Єврозона, як і раніше, відстає від тренду приблизно на 2%, тоді як Китай та інші країни, що розвиваються, і країни з ринком, що формується, відстають від тренду приблизно на 5%, причому країни з низькими доходами страждають ще сильніше, інформує
"Після сильного, більш ніж 6%-ного зростання у 2021 році, відновлення значно сповільнилося, багато в чому через шок від війни Росії в Україні. Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники збережуться, при цьому глобальне зростання складе близько 3% у середньостроковій перспективі ", - сказала Георгієва.
При цьому вона зазначила, що це найнижчий рівень зростання за останні десятиліття в умовах інфляції, коли очікується, що процентні ставки будуть вищими протягом тривалого часу, а також у контексті зростання ризиків фрагментації.