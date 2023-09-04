Посли G7 вітають прогрес з поновленням декларування в Україні

Партії в Україні припиниили звітування ще у 2020 році.

Посли G7 привітали прогрес у відновленні декларування партій та депутатів в Україні. Відповідний законопроєкт на засіданні 23 серпня ухвалила Верховна Рада, інформує ZN.ua .

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«Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності, ми відзначаємо важливість уникнення лазівок для орендованих активів та важливість обмежити кількість винятків, пов’язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті», – йдеться у повідомленні G7 в Twitter .

Зазначимо, партії мають подати звіти про фінансову діяльність з 2020 року, коли зупинилось партійне звітування через епідемію коронавірусу, до Національного агентства із запобігання корупції впродовж 90 днів. Водночас ті партії, які не мають державного фінансування, можуть подати декларації впродовж 120 днів. Для перевірки НАЗК декларацій передбачено 60 днів.