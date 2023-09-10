Шмигаль про економіку майбутнього: на швидке відновлення вже спрямовано 60 мільярдів

З початку року 30 млрд надали партнери.

Понад 60 млрд грн уже спрямовано державою на швидке відновлення, зокрема на розмінування, відновлення житла людей, відновлення та захист критичної інфраструктури. Про це під час Ялтинської конференції повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує ZN.ua.

Він наголосив, що за 8,5 місяців цього року Україна отримала 30 млрд доларів від міжнародних партнерів.

«Економіка відбудови. Руйнування, які завдала нам Росія на сьогодні оцінюються на 411 млрд доларів. Ми маємо відновити все за принципом build back better, реалізовувати великі бізнес-проекти, проекти державно-приватного партнерства. І ми працюємо над цим, готуємо нашу державу до відновлення», — сказав Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

Він зауважив, що українська економіка формується в трьох вимірах: економіка воєнного часу, економіка відновлення та економіка майбутнього.

Шмигаль додав, що формувати економіку майбутнього будуть такі галузі, як військово-промисловий комплекс, будівництво та інфраструктура, аграрний сектор, енергетика, ІТ, машинобудування. Все це відбуватиметься в рамках трансформації України: «Вже сьогодні Україна змінюється. Попри всі виклики та труднощі. Ми систематизували наші основні реформи, маємо чіткі дорожні карти, команди змін та бачення».

Раніше повідомлялося, що уряд планує ухвалити проєкт Державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня, серед пріоритетів якого - програми відновлення.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
У Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення УкраїниУ Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення України
Румунія засудила напад Росії на дунайський портРумунія засудила напад Росії на дунайський порт
Наєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на ЖитомирщиніНаєв: ЗСУ посилюють протиповітряну оборону на Житомирщині
Еллвуд: Друга світова не закінчилася висадкою в Нормандії. Заходу потрібно набратися терпінняЕллвуд: Друга світова не закінчилася висадкою в Нормандії. Заходу потрібно набратися терпіння
Готуються до відступу: окупанти грабують підприємства на ЗапоріжжіГотуються до відступу: окупанти грабують підприємства на Запоріжжі
Блок рекламы


Похожие новости
"Відновлення сповільнилось" - глава МВФ про світову економіку та вплив війни Росії в Україні"Відновлення сповільнилось" - глава МВФ про світову економіку та вплив війни Росії в Україні
У Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення УкраїниУ Європарламенті оприлюднили рекомендації щодо контролю використання 50 млрд євро на відновлення України
ООН пропонує зняти з РФ деякі санкції в обмін на відновлення зернової угоди – AnadoluООН пропонує зняти з РФ деякі санкції в обмін на відновлення зернової угоди – Anadolu
ООН представила Росії пропозиції щодо відновлення зернової угодиООН представила Росії пропозиції щодо відновлення зернової угоди
Рада затвердила закон про відновлення фінансової звітності партійРада затвердила закон про відновлення фінансової звітності партій
НАЗК назвало три основні недоліки прийнятого за основу законопроєкту про відновлення декларуванняНАЗК назвало три основні недоліки прийнятого за основу законопроєкту про відновлення декларування
Україні для відновлення економіки потрібні жінки — BloombergУкраїні для відновлення економіки потрібні жінки — Bloomberg
Уряд Південної Кореї планує дозволити бізнесменам відвідувати Україну для реалізації проектів із відновлення — YonhapУряд Південної Кореї планує дозволити бізнесменам відвідувати Україну для реалізації проектів із відновлення — Yonhap
Це недружній і популістський крок – Шмигаль розкритикував ПольщуЦе недружній і популістський крок – Шмигаль розкритикував Польщу
Законодавці ЄС розбили надії Туреччини на відновлення переговорів про вступ до блокуЗаконодавці ЄС розбили надії Туреччини на відновлення переговорів про вступ до блоку
Последние новости
Подгружаем последние новости