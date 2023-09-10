Шмигаль про економіку майбутнього: на швидке відновлення вже спрямовано 60 мільярдів

З початку року 30 млрд надали партнери.

Понад 60 млрд грн уже спрямовано державою на швидке відновлення, зокрема на розмінування, відновлення житла людей, відновлення та захист критичної інфраструктури. Про це під час Ялтинської конференції повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує ZN.ua .

Він наголосив, що за 8,5 місяців цього року Україна отримала 30 млрд доларів від міжнародних партнерів.

«Економіка відбудови. Руйнування, які завдала нам Росія на сьогодні оцінюються на 411 млрд доларів. Ми маємо відновити все за принципом build back better, реалізовувати великі бізнес-проекти, проекти державно-приватного партнерства. І ми працюємо над цим, готуємо нашу державу до відновлення», — сказав Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

Він зауважив, що українська економіка формується в трьох вимірах: економіка воєнного часу, економіка відновлення та економіка майбутнього.

Шмигаль додав, що формувати економіку майбутнього будуть такі галузі, як військово-промисловий комплекс, будівництво та інфраструктура, аграрний сектор, енергетика, ІТ, машинобудування. Все це відбуватиметься в рамках трансформації України: «Вже сьогодні Україна змінюється. Попри всі виклики та труднощі. Ми систематизували наші основні реформи, маємо чіткі дорожні карти, команди змін та бачення».

Раніше повідомлялося, що уряд планує ухвалити проєкт Державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня, серед пріоритетів якого - програми відновлення.