За два роки до окупованого Мелітополя завезли близько ста тисяч чужинців з Росії - Федоров

Окупанти змінюють генофонд на захоплених українських територіях.

Населення тимчасово окупованого Мелітополя стало більшим, ніж було до повномасштабного вторгнення й окупації. Але за рахунок чужинців з Росії, про це в ефірі телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує ZN.ua.

"Окупанти викорінюють українців, тисячами завозять гастролерів з Росії та змінюють генофонд нації на тимчасово окупованих територіях. До 24.02.2022 у Мелітополі проживало 150 тисяч людей. Протягом півроку після окупації з міста на підконтрольну Україні територію та за кордон виїхало більше половини корінних мешканців. Проте за майже два роки рашисти завезли до Мелітополя близько ста тисяч гастролерів, військових, гастарбайтерів та інших чужинців з РФ", - сказав мер.

Він додав, що мелітопольці не визнають окупантів і чекають на повернення України.


Ірина Мамчур, ZN.ua





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