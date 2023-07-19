Крилаті ракети та дрони – Росія атакувала Україну 63 боєприпасами

Основний удар був спрямований на Одещину.

Під час нічної атаки на Україну в ніч на 19 липня російські нападники атакували об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, а основний напрямок удару прийшовся по Одеській області. При цьому окупанти використовували крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу «Shahed-136/131», повідомили в Повітряних силах ЗСУ, інформує ZN.ua.

Крилаті ракети та дрони – Росія атакувала Україну 63 боєприпасами

Атаки було проведено у кілька хвиль, під час яких ворог застосував:

  • 16 крилатих ракет морського базування «Калібр». Їх, імовірно, запустили з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата «Адмірал Ессен» з акваторії Чорного моря;
  • 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
  • 6 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;
  • 32 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Ростовська обл).

Повітряні сили та засоби протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знизили 37 повітряних цілей із 63. Зокрема уражено

  • 13 крилатих ракет «Калібр»;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
  • 23 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Зокрема удари рракет Х-22 та «Онікс» було спрямовано по інфраструктурі Одеської області.


Ірина Знась, ZN.ua





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