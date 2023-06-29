Гуменюк про пошкодження Чонгарського мосту: «Це передумови гарних новин, до яких ми наближаємося»

Окупанти намагаються відновити міст.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що російські війська все ще намагаються відновити Чонгарський міст. Вони звели понтонну переправу, але вона не є абсолютною альтернативою, інформує ZN.ua.

Гуменюк про пошкодження Чонгарського мосту: «Це передумови гарних новин, до яких ми наближаємося»
© Чп / Севастополь / Telegram

"Це такий "екстремальний" спосіб заміни мосту. Ми знаємо досвід по Антонівському мосту, вздовж Каховської ГЕС. В принципі тактика дій окупантів нам зрозуміла. Ми знаємо, що вони будуть робити і як намагатимуться влаштувати альтернативу. В принципі і вони обізнані в тому, що ми будемо працювати досить методично і по цій переправі. Зрозуміло, що це ускладнює їм логістику", - наголосила Гуменюк.

За її словами, війська РФ будуть й далі намагатися відремонтувати міст у Чонгарі.

"Але в цьому випадку їхнє становище ускладнено подіями, які розвиваються на лінії фронту. Вони відбуваються безпосередньо на суходолі і цей міст в глибокому тилу самих окупантів. Тому вони будуть знов і знов потерпати через те, що він не працює повноцінно", - зазначила Гуменюк.

Речниця також розповіла, що пошкодження Чонгарського мосту є передумовами створення гарних новин, до яких ми наближаємося.

Минулого тижня ЗСУ здійснили кілька ударів по мостах на Чонгарі, які з'єднують тимчасово анексований Крим з тимчасово окупованою Херсонською областю. Пошкодження отримали як основний, так і старий недіючий мости.


Анна Конюченко, ZN.ua





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