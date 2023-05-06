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2023-05-06
Росія атакувала Бахмут фосфорними боєприпасами: нові кадри від ССО
Захисники попереджають, що "помста не за горами".
Цієї ночі в Бахмуті росіяни застосували проти захисників фосфорні боєприпаси. Сили спеціальних операцій
© Скріншот ZN.UA
Ця зброя є забороненою Женевською конвенцією. На відео видно, що після обстрілу палає все місто.
"Ми вистояли! Помста не за горами! Кадри нічного обстрілу Бахмута фосфорними боєприпасами", - йдеться у повідомленні.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua