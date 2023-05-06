Росія атакувала Бахмут фосфорними боєприпасами: нові кадри від ССО

Захисники попереджають, що "помста не за горами".

Цієї ночі в Бахмуті росіяни застосували проти захисників фосфорні боєприпаси. Сили спеціальних операцій у себе в Telegram показали нові кадри атаки ворога, інформує ZN.ua .

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Ця зброя є забороненою Женевською конвенцією. На відео видно, що після обстрілу палає все місто.

"Ми вистояли! Помста не за горами! Кадри нічного обстрілу Бахмута фосфорними боєприпасами", - йдеться у повідомленні.