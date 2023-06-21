У Криму через пошкодження залізничного полотна призупинено рух поїздів

Що стало причиною пошкодження залізниці, окупаційна влада не повідомляє.

За даними так званого голови анексованого півострова Сергія Аксьонова, пошкодження залізничного полотна зафіксували в Феодосії. Про це повідомляє "Медуза", інформує ZN.ua.

"Протягом двох годин рух поїздів буде відновлено. Постраждалих немає", - написав Аксьонов.

Радник так званого голови анексованого Криму Олег Крючков уточнив, що через пошкодження полотна скасовано дві ранкові електрички. Проте, що спричинило пошкодження залізниці, призначенці РФ не уточнили.

"Пасажири зі станцій Феодосія та Владиславівка будуть відправлені автобусами", - додав Крючков.

Раніше повідомлялося, що росіяни в окупованому Криму в очікування контрнаступу Збройних Сил України побудували численні лінії оборони. Такі оборонні конструкції тягнуться від адміністративної межі з Україною до Джанкоя.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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