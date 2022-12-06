Опубліковано супутникові знімки, на яких видно пошкодження російської авіабази

Ізраїльська супутникова компанія ImageSat International опублікувала зображення наслідків вибуху на авіабазі Дягілєво в Росії, повідомляє CNN.

«На знімку від 05.12.2022 видно підпалини та предмети біля ймовірно пошкодженого літака Ту-22М», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, минулої ночі сталися вибухи двох аеродромах у Рязанській та Саратовській областях у Росії.

Міністерство оборони РФ звинуватило в ударах по аеродромах «Енгельс» і «Дягілєво» Україну. У ворожому відомстві сказали, що наші військові нібито запустили реактивні безпілотники радянського виробництва по об’єктах, аби скоїти «терористичний акт», інформує ZN.ua .

Україна не підтвердила, що атакувала аеродроми. Останні супутникові знімки показують значну кількість російських стратегічних бомбардувальників на авіабазі Енгельс у Саратові.