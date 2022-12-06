Опубліковано супутникові знімки, на яких видно пошкодження російської авіабази
Росія звинуватила Україну у атаці бази безпілотниками.
Ізраїльська супутникова компанія ImageSat International опублікувала зображення наслідків вибуху на авіабазі Дягілєво в Росії,
«На знімку від 05.12.2022 видно підпалини та предмети біля ймовірно пошкодженого літака Ту-22М», – йдеться у повідомленні.
Як відомо, минулої ночі сталися вибухи двох аеродромах у Рязанській та Саратовській областях у Росії.
Міністерство оборони РФ звинуватило в ударах по аеродромах «Енгельс» і «Дягілєво» Україну. У ворожому відомстві сказали, що наші військові нібито запустили реактивні безпілотники радянського виробництва по об’єктах, аби скоїти «терористичний акт», інформує
Україна не підтвердила, що атакувала аеродроми. Останні супутникові знімки показують значну кількість російських стратегічних бомбардувальників на авіабазі Енгельс у Саратові.