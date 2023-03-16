Пошкодження американського безпілотника було узгоджене в Росії на найвищому рівні — NBC

Джерела видання стверджують, що наказ діяти агресивно надійшов з Кремля, інформує ZN.ua.

Пошкодження американського безпілотника було узгоджене в Росії на найвищому рівні — NBC
© Центральне командування повітряних сил США

Агресивні дії російських військових винищувачів проти американського військового безпілотника над Чорним морем у вівторок були схвалені найвищим керівництвом Кремля, повідомляє NBC News із посиланням на трьох близьких до розвідки офіційних осіб США.

За даними розвідки, російські літаки скинули реактивне паливо на MQ-9 Reaper ймовірно для того, аби збити дрон з курсу або вимкнути його можливості спостереження.

«Це був намір російського керівництва діяти агресивно під час перехоплення», — сказав один із чиновників.

Джерело не підтвердило наявність даних, що такі дії були узгоджені безпосередньо Путіним, інші офіційні відмовилися надавати деталі, крім того, що рішення було прийняте на «найвищому рівні».

Російський реактивний літак фактично зачепив гвинт безпілотника, втім Моква це заперечує. Деякі офіційні особи США вважають, що це сталося ненавмисне і було помилкою пілота.

Троє представників оборонного відомства та один представник адміністрації Байдена також заявили, що росіяни вже досягли району, де впав MQ-9 Reaper. Вони активно шукають уламки за допомогою кораблів і літаків, але США наразі не бачать ознак того, що їм вдалося їх знайти.

Джерела, знайомі із даними розвідки, також повідомили, що США навряд чи намагатимуться відновити залишки розбитого безпілотника, оскільки вжили заходів, щоб дистанційно знищити на ньому програмне забезпечення, що не дозволить Москві отримати жодної секретної інформації навіть якщо вони відновлять частини дрона.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки, заявив в інтерв'ю NBC News, що росіяни навмисно намагалися наблизитися до безпілотника.

«Ми не знаємо, наскільки навмисним було зіткнення з дроном. Цілком можливо, що це була просто необачна, некомпетентна авіаційна дія пілота», — сказав Кірбі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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