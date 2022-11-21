МАГАТЕ оцінило наслідки обстрілів ЗАЕС: ключове обладнання ціле, але є пошкодження інших споруд

Після отримання інформації від керівництва Запорізької АЕС напередодні, група з чотирьох експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на місці в понеділок, 21 листопада, безпосередньо оцінила масштаби фізичної шкоди, завданої об’єкту внаслідок інтенсивних обстрілів, здійснених російськими окупантами в попередні два дні. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, йдеться у звіті організації.

За його словами, представники агентства підтвердили, що незважаючи на потужність обстрілів, які стали одними з найінтенсивніших за останні місяці, ключове обладнання атомної електростанції вціліло. Там не виникло жодних безпосередніх проблем з ядерною безпекою чи охороною.

Зокрема, шість реакторних блоків залишаються в стабільному стані. Не пошкоджено й цілісність відпрацьованого та свіжого палива, низько-, середньо- та високорадіоактивних відходів у сховищах.

Водночас, експерти виявили масштабні руйнування на території ЗАЕС. Йдеться, зокрема, про пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, яке призвело до нерадіоактивного витоку, дороги вздовж реакторів, непрацюючої залізниці, трубопроводу з повітрям під тиском і по два ураження покрівлі спеціальної допоміжної будівлі й зони для охорони. Також незначної шкоди зазнав водопровід спринклерної системи для пожежогасіння.

«Це викликає серйозне занепокоєння, оскільки чітко демонструє справжню інтенсивність атак на одну з найбільших у світі атомних електростанцій», – наголосив Рафаель Гроссі, укотре не вказавши, яка саме сторона несе відповідальність за удари.