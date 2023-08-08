Україну розміновуватимуть за допомогою вітчизняного обладнання — є спроможності і потенціал
Відповідну програму запланують у бюджеті на наступний рік.
Українські виробники машин та обладнання з розмінування готові випускати значну кількість техніки та обладнання, що необхідна для гуманітарного розмінування України. Це кілька десятків на рік піротехнічних машин важкого типу зі ступенем локалізації від 15% до 50%, до тисячі автомобілів для перевезення протимінних команд, машини для транспортування вибухонебезпечних предметів, вантажні авто, броньовані навантажувачі, а також до п’яти одиниць на місяць машин для підготовки ґрунту для розмінування, інформує
Про це
У серпні Уряд почне роботу над підготовкою проекту бюджету на наступний рік і закладатиме в нього фінансування відповідної бюджетної програми щодо закупівлі у вітчизняних виробників техніки для забезпечення потреб розмінування.
Під час наради йшлося також про пришвидшення сертифікації спеціальних машин з механізованого розмінування, переобладнання окремих зразків будівельної техніки під машини з розмінування та терміни постачання готової продукції державним замовникам.
Як повідомлялось, через військову агресію РФ понад 174 тисячі квадратних кілометрів України можуть бути потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Вже цього року Україна налаштована обстежити, розмінувати та повернути в експлуатацію до 35% земель сільгосппризначення зі 470 тисяч га, визначених для першочергового розмінування.