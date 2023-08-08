Україну розміновуватимуть за допомогою вітчизняного обладнання — є спроможності і потенціал

Відповідну програму запланують у бюджеті на наступний рік.

Українські виробники машин та обладнання з розмінування готові випускати значну кількість техніки та обладнання, що необхідна для гуманітарного розмінування України. Це кілька десятків на рік піротехнічних машин важкого типу зі ступенем локалізації від 15% до 50%, до тисячі автомобілів для перевезення протимінних команд, машини для транспортування вибухонебезпечних предметів, вантажні авто, броньовані навантажувачі, а також до п’яти одиниць на місяць машин для підготовки ґрунту для розмінування, інформує ZN.ua .

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Про це йшлося під час наради урядовців з представниками компаній-виробників, зокрема ПК «Пожмашина», Науково-виробничого об'єднання «Практика», АТ «Черкаський автобус», ТОВ »Українська бронетехніка» та ДП «Харківський завод спеціальних машин».

У серпні Уряд почне роботу над підготовкою проекту бюджету на наступний рік і закладатиме в нього фінансування відповідної бюджетної програми щодо закупівлі у вітчизняних виробників техніки для забезпечення потреб розмінування.

Під час наради йшлося також про пришвидшення сертифікації спеціальних машин з механізованого розмінування, переобладнання окремих зразків будівельної техніки під машини з розмінування та терміни постачання готової продукції державним замовникам.