Відкуп від мобілізації в законі не прописуватимуть – депутат

За словами представника президентської партії, всі охочі «відмазатись» уже оформили собі документи.

Можливість офіційно «відкупитися» від мобілізації, внісши до бюджету певну суму грошей, не буде прописана в новому законі про мобілізацію, вважає народний депутат із фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк

«Я думаю, що в основі законопроєкту цього рішення не буде. Ні уряд, ні президент на такий крок не підуть, тому що це додатково обурить більшу частину суспільства, яка буде мобілізована та буде змушена йти на фронт», - сказав він в інтерв’ю «Телеграфу», інформує ZN.ua.

За його словами, така норма в законі буде вказувати на несправедливість у суспільстві, коли багаті можуть офіційно відкупитися.

«Хоча ми розуміємо де-факто, що ті, хто мав ресурс і небажання йти служити та воювати, вони вже сьогодні мають такі документи. Тому їх і необхідно переглянути. Всі без виключення», - додав депутат.

Він додав, що мобілізація критично необхідна, щоб поповнити вже створені бригади, оскільки в них є серйозний некомплект.

Як заявив сьогодні депутат Олексій Гончаренко, Кабінет міністрів України затвердив новий проєкт закону про мобілізацію та планує направити його в Раду. Інший представник парламенту Ярослав Железняк зазначив, що законопроєкт, ймовірно, реєструватимуть під новим номером, що на кілька тижнів відкладе його фактичний розгляд.


Ірина Знась, ZN.ua





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