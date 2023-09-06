Новою програмою для школярів Росія намагається підготувати їх до можливої мобілізації – британська розвідка

Уроки із використання БПЛА вказують на бажання РФ інтегрувати здобутий на війні досвід в шкільну програму.

Нова навчальна програма Росії спрямована на те, щоб ознайомити учнів з обґрунтуванням Кремля щодо «Спеціальної військової операції» в Україні, прищепити учням військове мислення і скоротити час підготовки до подальшої мобілізації і розгортання, заявляють аналітики управління розвідки Великої Британії, інформує ZN.ua.

Новою програмою для школярів Росія намагається підготувати їх до можливої мобілізації – британська розвідка
Російський БПЛА "Форпост"
© Википедия

Так, новий навчальний рік у Росії розпочався з нової навчальної програми, що включає як викладання військових навичок, так і погляд Кремля на історію України. Президент Росії Володимир Путін особисто провів відкритий урок з 30 школярами в перший день семестру.

Один із предметів, "Основи безпеки життєдіяльності", орієнтований на старшокласників і включає модуль базової військової підготовки. Сюди входить поводження з автоматом Калашникова, використання ручних гранат, керування безпілотними літальними апаратами (БПЛА) і надання першої медичної допомоги на полі бою.

Водночас теми оновленого з історії Росії включають возз'єднання Криму з Росією та "Спеціальну військову операцію" в Україні.

«Впровадження уроків з використання БПЛА свідчить про їхню зростаючу важливість на полі бою і про уроки, отримані безпосередньо з конфлікту в Україні», - зазначають експерти.


Ірина Знась, ZN.ua





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