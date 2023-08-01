Три депутати Київської міськради отримали підозру в ухиленні від військової служби

Їм загрожує до 10 років за ґратами.

Державне бюро розслідувань спільно зі Спеціалізованою прокуратурою повідомили про підозру в ухиленні від військової служби трьом депутатам Київської міської ради та ще одному помічнику депутата, які є військовослужбовцями однієї із військових частин ТРО. Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує ZN.ua .

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Правоохоронці встановили, що впродовж року фігуранти не з’являлись на військову службу. Вони оформили собі відрядження до Київської військової державної адміністрації. Депутати навіть отримували грошове забезпечення із частини, де начебто проходили військову службу.

Депутати підозрюються в ухиленні від несення військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою. Відповідальність передбачена ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України. Усім загрожує до 10 років перебування за ґратами. Наразі слідчі ініціюють клопотання стосовно обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.