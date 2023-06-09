ВПО можуть забезпечити безоплатним житлом на весь період дії воєнного стану

Про це йдеться в зареєстрованому законопроєкті.

Війна, яку розпочала Росія, змусила багатьох українців залишити свої домівки та переїхати в більш безпечні регіони. Проблема забезпечення житлом внутрішніх переселенців все ще стоїть гостро та потребує вирішення, інформує ZN.ua .

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Комітет із прав людини рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №9310 про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо деяких питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання, повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Законопроєкт рекомендують включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Законопроєкт пропонує внести зміни відповідно до яких: