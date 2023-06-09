ВПО можуть забезпечити безоплатним житлом на весь період дії воєнного стану

Про це йдеться в зареєстрованому законопроєкті.

Війна, яку розпочала Росія, змусила багатьох українців залишити свої домівки та переїхати в більш безпечні регіони. Проблема забезпечення житлом внутрішніх переселенців все ще стоїть гостро та потребує вирішення, інформує ZN.ua.

ВПО можуть забезпечити безоплатним житлом на весь період дії воєнного стану
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Комітет із прав людини рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №9310 про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо деяких питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання, повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Законопроєкт рекомендують включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Законопроєкт пропонує внести зміни відповідно до яких:

  • органи місцевого самоврядування формують фонди житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, у тому числі шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень у житлові, передачі житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об’єктів житлового фонду;
  • у період дії воєнного стану визначені Кабінетом Міністрів України категорії внутрішньо переміщених осіб мають право на безоплатне тимчасове проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) без обмеження строком. Зараз воно надається на строк у шість місяців.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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