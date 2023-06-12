КМДА спростовує заяву Мінстратегпрому про те, що у Києві є придатними для використання лише 15% укриттів

65% відсотків захисних споруд столиці можуть слугувати прихистком під час повітряної тривоги.

Понад три тисячі об’єктів у Києві визнані придатними як укриття, ще майже тисяча можуть бути такими за умови облаштування. Такі висновки зробила спеціальна комісія за підсумками позапланової перевірки захисних споруд, яку завершили вчора, 11 червня. Про це повідомила у Telegram Київська міська державна адміністрація, інформує ZN.ua .

© Ігор Клименко, Нацполіція / Facebook

Загалом міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували усі 4655 укриттів та сховищ столиці.

Придатним, на їхню думку, є 3041 об'єкт, тобто 65%, ще 973 (21%) – можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття, – 641 (14%).

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15% захисних споруд взагалі не мали жодних зауважень. Ці укриття мають необхідне обладнання і устаткування – від примусової вентиляції і санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги.

«Наголошую, всі 65% або 3041 укриття кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги і будь-які маніпуляції та викривлені факти з цього приводу лише дезорієнтують людей. Бо деякі урядовці маніпулюють цифрами, заявляючи про нібито лише 15% придатних укриттів», – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він додав, що ситуація з непридатними укриттями та укриттями, що потребують облаштування, в розрізі сфер управління виглядає таким чином: 851 об'єкт (53%) – відносяться до сфери управління районних у місті Києві державних адміністрацій, 575 об'єктів (35%) – відносяться до приватної форми власності, 170 об'єктів (11%) – відносяться до державної сфери управління, 18 об'єктів (1%) – відносяться до сфери управління КМДА.