КМДА спростовує заяву Мінстратегпрому про те, що у Києві є придатними для використання лише 15% укриттів

65% відсотків захисних споруд столиці можуть слугувати прихистком під час повітряної тривоги.

Понад три тисячі об’єктів у Києві визнані придатними як укриття, ще майже тисяча можуть бути такими за умови облаштування. Такі висновки зробила спеціальна комісія за підсумками позапланової перевірки захисних споруд, яку завершили вчора, 11 червня. Про це повідомила у Telegram Київська міська державна адміністрація, інформує ZN.ua.

КМДА спростовує заяву Мінстратегпрому про те, що у Києві є придатними для використання лише 15% укриттів
© Ігор Клименко, Нацполіція / Facebook

Загалом міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували усі 4655 укриттів та сховищ столиці.

Придатним, на їхню думку, є 3041 об'єкт, тобто 65%, ще 973 (21%) – можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття, – 641 (14%).

инфог-укр1.jpg
инфог-укр1.jpg (59 KB)

15% захисних споруд взагалі не мали жодних зауважень. Ці укриття мають необхідне обладнання і устаткування – від примусової вентиляції і санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги.

«Наголошую, всі 65% або 3041 укриття кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги і будь-які маніпуляції та викривлені факти з цього приводу лише дезорієнтують людей. Бо деякі урядовці маніпулюють цифрами, заявляючи про нібито лише 15% придатних укриттів», – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він додав, що ситуація з непридатними укриттями та укриттями, що потребують облаштування, в розрізі сфер управління виглядає таким чином: 851 об'єкт (53%) – відносяться до сфери управління районних у місті Києві державних адміністрацій, 575 об'єктів (35%) – відносяться до приватної форми власності, 170 об'єктів (11%) – відносяться до державної сфери управління, 18 об'єктів (1%) – відносяться до сфери управління КМДА.

инфог-укр2.jpg
инфог-укр2.jpg (55 KB)


Іван Шевчук, ZN.ua





Интересные новости
Українська журналістка опублікувала докази торгівлі паспортами Мальти для російських олігархівУкраїнська журналістка опублікувала докази торгівлі паспортами Мальти для російських олігархів
У МЗС Чехії порівняли підрив Каховської ГЕС із застосуванням зброї масового ураженняУ МЗС Чехії порівняли підрив Каховської ГЕС із застосуванням зброї масового ураження
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
Підрив Каховської ГЕС: Міненерго попередило про ризики для Херсонської ТЕЦПідрив Каховської ГЕС: Міненерго попередило про ризики для Херсонської ТЕЦ
Блок рекламы


Похожие новости
Лише 15% укриттів Києва придатні для використання: результати перевіркиЛише 15% укриттів Києва придатні для використання: результати перевірки
Бельгія продовжуватиме підтримку України, навіть попри розслідування з приводу використання її зброї на території РосіїБельгія продовжуватиме підтримку України, навіть попри розслідування з приводу використання її зброї на території Росії
Кличко розповів, скільки грошей було виділено з бюджету Києва на облаштування укриттів за два рокиКличко розповів, скільки грошей було виділено з бюджету Києва на облаштування укриттів за два роки
Міністр Камишін проведе повну ревізію укриттів Києва: Зеленський за підсумками СтавкиМіністр Камишін проведе повну ревізію укриттів Києва: Зеленський за підсумками Ставки
КМДА: Укриття "приватників" відчинятимуть примусовоКМДА: Укриття "приватників" відчинятимуть примусово
Наприкінці минулого року Кличко запевняв, що будувати укриття в Києві не на часі: "Немає сенсу"Наприкінці минулого року Кличко запевняв, що будувати укриття в Києві не на часі: "Немає сенсу"
Роботу укриттів вночі контролюватиме поліція — мер КиєваРоботу укриттів вночі контролюватиме поліція — мер Києва
Франція проти використання своєї зброї для атак по РФ, але не диктує Україні, що робити "власними силами" – BloombergФранція проти використання своєї зброї для атак по РФ, але не диктує Україні, що робити "власними силами" – Bloomberg
«На росії нова пропагандистська істерика»: експерт розповів про скандал через заяву Ліндсі Грема«На росії нова пропагандистська істерика»: експерт розповів про скандал через заяву Ліндсі Грема
Німеччина закриває російські консульства: залишиться працювати лише однеНімеччина закриває російські консульства: залишиться працювати лише одне
Последние новости
Подгружаем последние новости