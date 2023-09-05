Президент Естонії заявив, що прем'єрці Каллас краще піти у відставку через скандал із бізнесом чоловіка у РФ

Заява президента посилює тиск на прем’єр-міністра, яка не збирається йти з посади

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що прем'єр-міністр Кая Каллас мала б піти у відставку через викриття інформації про те, що компанія її чоловіка вела бізнес-активність в Росії, інформує ZN.ua.

Президент Естонії заявив, що прем'єрці Каллас краще піти у відставку через скандал із бізнесом чоловіка у РФ
Президент Естонії Алар Каріс із прем’єркою Каєю Каллас
© Alar Karis / Facebook

«Під час зустрічей [із лідерами політичних сил] поговорили і про кейс російської ділової активності, яка дуже відгукнулася суспільству, де привернула увагу від діяльності члена родини прем'єр-міністра та пояснення, які надала прем'єр-міністр. Моє особисте бажання полягає у тому, щоб глава уряду мала б відступити ще на початку циклу подій, які поставили її у фокус кризи. Це було б рішення, яке врятувало б її, її близьких, здатність уряду працювати та довіру до повідомлень з Естонії. Але кожен у такій ситуації робить свій вибір, оцінюючи серйозність моральної проблеми», – заявив Каріс 4 серпня на своїй сторінці у Facebook.

Зважаючи на те, що в Естонії президент виконує здебільшого церемоніальну й позапартійну роль, його коментарі викликали здивування в оглядачів. Вони можуть посилити тиск на Каллас, яка минулого тижня заявила, що не планує йти у відставку.

Нагадаємо, що Каллас заявила, що планує залишитися на посаді. Вона впевнена, що отримає підтримку своєї Партії реформ і політичних партнерів по коаліції, якщо опозиція спробує відправити її у відставку в результаті вотуму недовіри.


Стас Константинов, ZN.ua





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