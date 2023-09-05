Ударні безпілотники намагалися прорватися до Москви
Їх збили у Калузькій та Московській областях.
Сьогодні, в ніч проти 5 вересня, Російську Федерацію знову атакували безпілотники. Метою, найімовірніше, була Москва, інформує
Міністерство оборони РФ
Потім тут додали, що ще один «український безпілотний літальний апарат був знищений над територією Істринського району Московської області».
Мер Москви Сергій Собянін
«Руйнувань і постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає», – повідомив мер російської столиці. – «На місці працюють екстрені служби».
Тим часом російські паблики повідомляють, що жителі Павлівської Слободи в Істринському районі чули звук вибуху, після чого спалахнула сильна пожежа.
"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків в Істринському районі пошкоджено побутовий об'єкт", –