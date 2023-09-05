Ударні безпілотники намагалися прорватися до Москви

Їх збили у Калузькій та Московській областях.

Сьогодні, в ніч проти 5 вересня, Російську Федерацію знову атакували безпілотники. Метою, найімовірніше, була Москва, інформує ZN.ua .

Міністерство оборони РФ повідомило Telegram, що «5 вересня близько 03.00 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації». Далі повідомляється, що безпілотний літальний апарат знищено над територією Калузької області черговими засобами ППО.

Потім тут додали, що ще один «український безпілотний літальний апарат був знищений над територією Істринського району Московської області».

Мер Москви Сергій Собянін зазначив у своєму телеграм-каналі, що обидва безпілотники намагалися здійснити атаку на Москву.

«Руйнувань і постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає», – повідомив мер російської столиці. – «На місці працюють екстрені служби».

Тим часом російські паблики повідомляють, що жителі Павлівської Слободи в Істринському районі чули звук вибуху, після чого спалахнула сильна пожежа.