Ударні безпілотники намагалися прорватися до Москви

Їх збили у Калузькій та Московській областях.

Сьогодні, в ніч проти 5 вересня, Російську Федерацію знову атакували безпілотники. Метою, найімовірніше, була Москва, інформує ZN.ua.

Ударні безпілотники намагалися прорватися до Москви

Міністерство оборони РФ повідомило Telegram, що «5 вересня близько 03.00 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації». Далі повідомляється, що безпілотний літальний апарат знищено над територією Калузької області черговими засобами ППО.

Потім тут додали, що ще один «український безпілотний літальний апарат був знищений над територією Істринського району Московської області».

Мер Москви Сергій Собянін зазначив у своєму телеграм-каналі, що обидва безпілотники намагалися здійснити атаку на Москву.

«Руйнувань і постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає», – повідомив мер російської столиці. – «На місці працюють екстрені служби».

Тим часом російські паблики повідомляють, що жителі Павлівської Слободи в Істринському районі чули звук вибуху, після чого спалахнула сильна пожежа.

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків в Істринському районі пошкоджено побутовий об'єкт", – поінформував о 5.04 мер Москви Сергій Собянін. – "Оперативні служби працюють над усуненням наслідків".


Іван Шевчук, ZN.ua





Интересные новости
Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії ПавелМи не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списалаБійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала
У Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити ПутінаУ Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити Путіна
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посолКанада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол
Блок рекламы


Похожие новости
Зрадник Сальдо заявив, що ЗСУ намагалися атакувати ракетами залізницю між Херсонщиною та КримомЗрадник Сальдо заявив, що ЗСУ намагалися атакувати ракетами залізницю між Херсонщиною та Кримом
У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які намагалися перетнути кордон з підробленими документамиУ ДПСУ назвали кількість чоловіків, які намагалися перетнути кордон з підробленими документами
Чехія передасть Україні ударні гелікоптери та боєприпасиЧехія передасть Україні ударні гелікоптери та боєприпаси
Безпілотники атакували нафтопровід "Дружба", будівлю МВС РФ в Бєлгородской області та ТЕЦБезпілотники атакували нафтопровід "Дружба", будівлю МВС РФ в Бєлгородской області та ТЕЦ
Безпілотники атакували будівлю нафтопровідної компанії у Псковській областіБезпілотники атакували будівлю нафтопровідної компанії у Псковській області
РФ купує безпілотники та чіпи в Казахстані в обхід санкцій - ЗМІРФ купує безпілотники та чіпи в Казахстані в обхід санкцій - ЗМІ
Нічна атака дронами: Сили ППО збили всі запущені по Україні ударні безпілотникиНічна атака дронами: Сили ППО збили всі запущені по Україні ударні безпілотники
Армія Косова отримала безпілотники BayraktarАрмія Косова отримала безпілотники Bayraktar
Польща отримає від США ударні гелікоптери AH-64 ApacheПольща отримає від США ударні гелікоптери AH-64 Apache
Росіяни звозять до Москви все ППО: йде підготовка до ударів 9 травня, що відбуваєтьсяРосіяни звозять до Москви все ППО: йде підготовка до ударів 9 травня, що відбувається
Последние новости
Подгружаем последние новости