Чехія передасть Україні ударні гелікоптери та боєприпаси

Також буде надано підтримку під час навчання на західних винищувачах.

Чехія передасть Україні додаткові ударні гелікоптери, боєприпаси та допоможе з навчанням пілотів на західних винищувачах. Про це на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським оголосив прем'єр країни Петр Фіала, повідомляє TN.cz.

"Підтримка України є пріоритетом зовнішньої політики для мене та мого уряду. Ми продовжуватимемо підтримувати і брати участь у повоєнному відновленні України. Ми повинні продовжувати допомагати, Чехія передає Україні більше ударних вертольотів та боєприпасів. Ми також допоможемо з підготовкою пілотів та поставимо льотні тренажери, щоб навчання проходило безпосередньо в Україні", – сказав Фіала, інформує ZN.ua .

Він також пообіцяв, що у відновленні України братимуть участь чеські компанії: наступного тижня Україну відвідає група представників енергетичного, медичного та транспортного секторів.

Фіала також зазначив, що Чехія обов'язково підтримає Україну у її прагненні стати членом НАТО. За його словами, Київ давно проявив готовність до вступу до оборонного союзу.