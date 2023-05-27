Безпілотники атакували будівлю нафтопровідної компанії у Псковській області

Стався вибух.

Губернатор Псковскої області РФ Міхаіл Ведерніков заявив, що зранку два безпілотні літальні апарати атакували будівлю нафтопровідної компанії в області. Стався вибух, повідомив він у своєму Telegram-каналі, інформує ZN.ua.

Безпілотники атакували будівлю нафтопровідної компанії у Псковській області
© Михайло Федоров/Telegram

"Остаточні висновки за підсумками роботи оперативної групи", - написав Ведерніков.

Вранці в суботу, 27 травня, внаслідок вибуху було пошкоджено адміністративну будівлю нафтопровідної компанії поблизу села Литвинове Невельського району, повідомляв губернатор раніше. Постраждалих поки що немає. Невельський район Російської Федерації межує з Білоруссю.

Нагадуємо, невідомі БПЛА атакували російський корабль "Іван Хурс" поблизу босфору. "Іван Хурс" знаходиться у складі Чорноморського флоту РФ. Вирішує завдання забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами американської системи ПРО. Обладнання корабля дозволяє виявляти радіосигнали в широкому діапазоні частот і визначати місцеперебування їх джерела.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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