Безпілотники атакували будівлю нафтопровідної компанії у Псковській області

Стався вибух.

Губернатор Псковскої області РФ Міхаіл Ведерніков заявив, що зранку два безпілотні літальні апарати атакували будівлю нафтопровідної компанії в області. Стався вибух, повідомив він у своєму Telegram-каналі, інформує ZN.ua .

© Михайло Федоров/Telegram

"Остаточні висновки за підсумками роботи оперативної групи", - написав Ведерніков.

Вранці в суботу, 27 травня, внаслідок вибуху було пошкоджено адміністративну будівлю нафтопровідної компанії поблизу села Литвинове Невельського району, повідомляв губернатор раніше. Постраждалих поки що немає. Невельський район Російської Федерації межує з Білоруссю.