Безпілотники атакували будівлю нафтопровідної компанії у Псковській області
Стався вибух.
Губернатор Псковскої області РФ Міхаіл Ведерніков заявив, що зранку два безпілотні літальні апарати атакували будівлю нафтопровідної компанії в області. Стався вибух,
"Остаточні висновки за підсумками роботи оперативної групи", - написав Ведерніков.
Вранці в суботу, 27 травня, внаслідок вибуху було пошкоджено адміністративну будівлю нафтопровідної компанії поблизу села Литвинове Невельського району, повідомляв губернатор раніше. Постраждалих поки що немає. Невельський район Російської Федерації межує з Білоруссю.
Нагадуємо, невідомі БПЛА атакували російський корабль "Іван Хурс" поблизу босфору. "Іван Хурс" знаходиться у складі Чорноморського флоту РФ. Вирішує завдання забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами американської системи ПРО. Обладнання корабля дозволяє виявляти радіосигнали в широкому діапазоні частот і визначати місцеперебування їх джерела.