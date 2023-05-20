Нічна атака дронами: Сили ППО збили всі запущені по Україні ударні безпілотники

Ударні дрони росіяни запустили по двох напрямках.

Вночі, 20 травня росіяни знову з повітря атакували Україну. Наші захисники неба знищили всі 20 дрони-камікадзе Shahed-136/131, які ворог випустив по українських містах, повідомили Повітряні Сили ЗСУ, інформує ZN.ua .

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«Після опівночі 20 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київщину. Усі – знищено силами та засобами повітряного командування «Центр» Повітряних Сил», – зазначили в ПС ЗСУ.

Ще два дрони іранських виробництва сили ППО збили на східному напрямку. Водночас на південному напрямку наші захисники знищили два розвідувальні безпілотники «Мерлін-ВР».

Нагадаємо, в ніч проти 20 травня ворог здійснив же 11 повітряну атаку на столицю протягом місяця. У травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні. Цією ночі агресор знов здійснив масовану атаку дронами.

Внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі столиці загорівся житловий будинок. Пожежа ліквідована. Обійшлося без жертв. Крім того, у Дарницькому районі уламками були пошкоджені будівлі СТО та припарковані автівки, в Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку, в Солом’янському районі уламки пошкодили дорожнє покриття і автотранспорт. Інформації щодо потерпілих на разі не надходило.