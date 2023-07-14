У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які намагалися перетнути кордон з підробленими документами

Від початку повномасштабного вторгнення це намагалися зробити близько 6 тисяч осіб чоловічої статі.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ заявив, що від початку повномасштабної агресії Росії на території України, близько 6 тисяч чоловіків намагалися залишити країну використовуючи підроблені документи, інформує ZN.ua .

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"В пунктах пропуску з підробними документами від початку повномасштабного вторгнення було виявлено близько 6 тисяч осіб. А на "зеленій ділянці" кордону затримано понад 13 тисяч громадян чоловічої статі, які намагалися у незаконний спосіб, минаючи пункти пропуску, потрапити за межі України", – зазначив Демченко

За словами речника Держприкордонслужби, найбільше спроб перетнути кордон за підробними документами фіксується на кордоні з Польщею, а поза межами пунктів пропуску, на "зеленій ділянці", – на кордоні з Румунією та Молдовою.

Він додав, що в червні все ж було певне зменшення спроб такого незаконного перетину порівняно з травнем – приблизно на 28%.