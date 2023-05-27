Безпілотники атакували нафтопровід "Дружба", будівлю МВС РФ в Бєлгородской області та ТЕЦ
Безпілотники продовжують атакувати РФ.
Два безпілотні літальні апарати атакували нафтопереробну станцію у Тверській області РФ. Інцидент стався поблизу села Єрохіно,
Безпілотники долетіли до станції, яка обслуговує нафтопровід "Дружба". Перший БПЛА прилетів о 3:15. Він врізався в будівлю маслозаводу, після чого стався вибух. У результаті цього виявилися пошкодженими дах та стіна будівлі. Другий БПЛА прилетів через пів години. Він впав на землю і вибухнув. Пожежу загасили, постраждалих поки що немає.
Також у ніч проти 27 травня безпілотник атакував будівлю міністерства внутрішніх справ Росії у селищі Майскій Бєлгородской області. За попередніми даними, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.
Ще за попередніми даними, у Бєлгороді безпілотник атакував місцеву ТЕЦ. Дрон скинув два вибухові пристрої на територію ТЕЦ на Північно-Донецькій вулиці Бєлгорода.