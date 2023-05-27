Безпілотники атакували нафтопровід "Дружба", будівлю МВС РФ в Бєлгородской області та ТЕЦ

Безпілотники продовжують атакувати РФ.

Два безпілотні літальні апарати атакували нафтопереробну станцію у Тверській області РФ . Інцидент стався поблизу села Єрохіно, повідомляють росЗМІ, інформує ZN.ua .

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Безпілотники долетіли до станції, яка обслуговує нафтопровід "Дружба". Перший БПЛА прилетів о 3:15. Він врізався в будівлю маслозаводу, після чого стався вибух. У результаті цього виявилися пошкодженими дах та стіна будівлі. Другий БПЛА прилетів через пів години. Він впав на землю і вибухнув. Пожежу загасили, постраждалих поки що немає.

Також у ніч проти 27 травня безпілотник атакував будівлю міністерства внутрішніх справ Росії у селищі Майскій Бєлгородской області. За попередніми даними, БПЛА скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.

Ще за попередніми даними, у Бєлгороді безпілотник атакував місцеву ТЕЦ. Дрон скинув два вибухові пристрої на територію ТЕЦ на Північно-Донецькій вулиці Бєлгорода.