РФ купує безпілотники та чіпи в Казахстані в обхід санкцій - ЗМІ

Купує дрони на мільйони доларів щомісяця.

Обходячи західні санкції, РФ щомісяця купує безпілотні літальні апарати, чіпи та мікросхеми на мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні , яке провели Центр вивчення корупції та організованої злочинності (OCCRP), "Важные истории" та німецький журнал Der Spiegel.



За даними розслідування, створенні після повномасштабного російського вторгнення казахська компанія Aspan Arba (є одним з основних постачальників дронів у РФ) і її російський партнер російська компанія Sky Mechanics належать одним і тим же людям. Серед покупців Sky Mechanics обласна федерація ветеранів збройних конфліктів "Рись", Камчатська обласна рада ветеранів війни та праці та магазин на Ozon, де також масово закуповуються російські військовослужбовці, інформує ZN.ua .

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Комплектуючі для виробництва мікроелектроніки для ФСБ, розвідки та Міноборони у великих обсягах імпортує в Росію компанія "Стек". Вона купує німецькі чіпи у казахської компанії Da Group 22. Власники "Стек", Da Group 22 і німецький дистриб'ютор є членами однієї родини.

Обсяг імпорту мікросхем до Казахстану після початку повномасштабного вторгнення зріс більш ніж удвічі – з 35 мільйонів доларів до 75 мільйонів доларів, а обсяг поставок мікросхем з Казахстану до Росії – з 245 тисяч доларів до 18 мільйонів доларів, йдеться в розслідуванні.

Безпілотники у 2021 році взагалі не відображались у звіті про імпорт-експорт Бюро національної статистики Казахстану, а у 2022 році Казахстан імпортував дронів на п'ять мільйонів доларів і поставив їх до Росії на 1,23 мільйона доларів.