Фон дер Ляєн: Європа рішуче налаштована й надалі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій

"Координація з нашими партнерами залишається вирішальною".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз і надалі за допомогою санкцій послаблюватиме Росію. Про це вона написала у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Фон дер Ляєн: Європа рішуче налаштована й надалі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій
© Getty Images

"Була рада обговорити з нашим посланником Девідом О'Салліваном виконання санкцій ЄС проти Росії та протидію їх оминанню. Координація з нашими партнерами залишається вирішальною. Ми рішуче налаштовані й надалі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій", – зазначила Фон дер Ляєн.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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