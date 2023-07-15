Новостей.COM ⇒
2023-07-15
Фон дер Ляєн: Європа рішуче налаштована й надалі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій
"Координація з нашими партнерами залишається вирішальною".
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз і надалі за допомогою санкцій послаблюватиме Росію. Про це вона
© Getty Images
"Була рада обговорити з нашим посланником Девідом О'Салліваном виконання санкцій ЄС проти Росії та протидію їх оминанню. Координація з нашими партнерами залишається вирішальною. Ми рішуче налаштовані й надалі послаблювати російську машину війни шляхом санкцій", – зазначила Фон дер Ляєн.
Михайло Яровенко, ZN.ua