Україна долучилась до європейських санкцій щодо Білорусі

Рішення від 3 серпня підтримали ще вісім країн, які не є членами блоку.

Україна та ще сім країн приєднались до останнього пакета санкцій Європейського союзу проти Білорусі, йдеться у повідомленні Європейської ради, інформує ZN.ua .

«Рада додала 38 фізичних і три юридичних особи до списку фізичних і юридичних осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи», — повідомили в Єврораді.

Запроваджений третього серпня пакет санкцій ЄС проти Білорусі підтримали країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія та Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

«Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому Рішенню Ради», — повідомили у Європейській раді, додавши, що вітають це рішення.